США не против приглашения Зеленского на саммит НАТО? Рубио объяснил позицию Вашингтона

Соединенные Штаты Америки не выступали против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге.

Как сообщает РБК-Украина , об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил во время брифинга .

Он отметил, что несколько стран-членов НАТО уже поднимали вопрос о приглашении Зеленского на саммит в Гааге, и США не имеют ничего против этого.

"Мы не возражали. Я не знаю, откуда такая информация", - сказал Рубио.

Саммит НАТО в Гааге

Напомним, следующий саммит НАТО состоится в Гааге (Нидерланды) 24-25 июня 2025 года.

Ранее СМИ сообщали, что США якобы выступают против того, чтобы на саммит приглашали президента Украины Владимира Зеленского.

По состоянию на сегодня приглашения получили четыре азиатских партнера Альянса: Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Украины в списке пока нет.

Также СМИ отмечали, что повестка дня заседания вероятно будет "очень лаконичной", чтобы избежать напряжения с президентом США Дональдом Трампом.

В то же время министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп отметил, что решение о приглашении Зеленского на саммит НАТО будут принимать не США, а генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

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