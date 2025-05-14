США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге, - СМИ
Соединенные Штаты Америки (США) выступают против того, чтобы приглашать президента Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге, который запланирован на 24 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.
По состоянию на сейчас приглашения на саммит прислали только четырем азиатским партнерам:
- Японии;
- Южной Кореи;
- Австралии;
- Новой Зеландии.
"Почти все союзники выразили Вашингтону удивление по поводу этого выбора", - заявил один из источников ANSA.
Отмечается, что этот вопрос также могут поднять во время неформальной встречи глав Министерства иностранных дел (МИД), которая будет проходить сегодня, 14 мая, вечером, в Анталии. В то же время никаких решений не ожидается.
Во время саммита НАТО, как пишет ANSA, возможна "очень лаконичная" повестка дня, в отличие от предыдущих заседаний, чтобы избежать напряжения с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Поддержка Украины со стороны НАТО
После начала полномасштабного вторжения России НАТО существенно усилило поддержку Украины, хотя сама Украина не является членом Альянса. Помощь включает поставки вооружения, боеприпасов, систем ПВО, дронов, разведывательной информации, а также обучение украинских военных на территории стран-членов НАТО. Кроме того, страны Альянса предоставляют финансовую, гуманитарную и логистическую поддержку.
НАТО также играет ключевую роль в координации помощи между государствами-партнерами и усиливает свое присутствие на восточном фланге, чтобы сдержать дальнейшую агрессию России.
Недавно Трамп заявил, что Крым признают российским в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. В частности высказался о желании Украины вступить в НАТО. Он связал процесс присоединения страны к Альянсу с войной.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.