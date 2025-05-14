США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге, - СМИ

Соединенные Штаты Америки (США) выступают против того, чтобы приглашать президента Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге, который запланирован на 24 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

По состоянию на сейчас приглашения на саммит прислали только четырем азиатским партнерам:

Японии;

Южной Кореи;

Австралии;

Новой Зеландии.

"Почти все союзники выразили Вашингтону удивление по поводу этого выбора", - заявил один из источников ANSA.

Отмечается, что этот вопрос также могут поднять во время неформальной встречи глав Министерства иностранных дел (МИД), которая будет проходить сегодня, 14 мая, вечером, в Анталии. В то же время никаких решений не ожидается.

Во время саммита НАТО, как пишет ANSA, возможна "очень лаконичная" повестка дня, в отличие от предыдущих заседаний, чтобы избежать напряжения с главой Белого дома Дональдом Трампом.