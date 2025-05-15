Решение о приглашении Зеленского на саммит НАТО будут принимать не США, - МИД Нидерландов

Решение о приглашении президента Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге будет принимать генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа во время брифинга министров иностранных дел стран НАТО в Анталии.

"Я буду очень рад принимать президента Зеленского и украинскую делегацию в Гааге. Но вопрос о приглашении решает генеральный секретарь НАТО", - заявил глава ведомства.

Он отметил, что предстоящий саммит будет одним из важнейших в новейшей истории Альянса. По его словам, прежде всего участники заседания обсудят усиление расходов на оборону.

"Я считаю, это один из важнейших саммитов НАТО в новейшей истории НАТО", - сказал он.