ua en ru
Чт, 15 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Решение о приглашении Зеленского на саммит НАТО будут принимать не США, - МИД Нидерландов

Четверг 15 мая 2025 15:22
UA EN RU
Решение о приглашении Зеленского на саммит НАТО будут принимать не США, - МИД Нидерландов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Решение о приглашении президента Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге будет принимать генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа во время брифинга министров иностранных дел стран НАТО в Анталии.

"Я буду очень рад принимать президента Зеленского и украинскую делегацию в Гааге. Но вопрос о приглашении решает генеральный секретарь НАТО", - заявил глава ведомства.

Он отметил, что предстоящий саммит будет одним из важнейших в новейшей истории Альянса. По его словам, прежде всего участники заседания обсудят усиление расходов на оборону.

"Я считаю, это один из важнейших саммитов НАТО в новейшей истории НАТО", - сказал он.

Саммит НАТО в Гааге

Следующий саммит НАТО состоится в Гааге с 24 по 25 июня 2024 года. Как писали СМИ, Соединенные Штаты Америки (США) якобы выступают против того, чтобы на саммит приглашали Зеленского. По состоянию на сегодня приглашения получили четыре азиатских партнера Альянса: Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

В частности СМИ отмечали, что повестка дня заседания вероятно будет "очень лаконичной", чтобы избежать напряжения с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки НАТО
NEWS
Зеленский будет, появится ли Путин? Все, что нужно знать о переговорах в Стамбуле
Зеленский будет, появится ли Путин? Все, что нужно знать о переговорах в Стамбуле
DAILY
США и ЕС ужесточают санкции: что грозит России, если Путин откажется от перемирия
Юрий Дощатовспециальный корреспондент США и ЕС ужесточают санкции: что грозит России, если Путин откажется от перемирия