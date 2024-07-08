Зеленский прибыл в Варшаву, уже началась встреча с Туском

"Владимир Зеленский и Дональд Туск встретятся с глазу на глаз, а также в расширенном составе с участием делегаций", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что у них запланированы переговоры о продолжении оборонного сотрудничества, поддержке Украины на пути к евроинтеграции и ожидания от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне.

Зеленский и Туск также обсудят участие Польши в восстановлении Украины, развитие торговли и гуманитарное сотрудничество.

Кроме того, Зеленский и Туск подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей, а также пообщаются с представителями СМИ.