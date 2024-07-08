Зеленский прибыл в Варшаву, уже началась встреча с Туском

Президент Владимир Зеленский прибыл в Варшаву, где начал встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.
"Владимир Зеленский и Дональд Туск встретятся с глазу на глаз, а также в расширенном составе с участием делегаций", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что у них запланированы переговоры о продолжении оборонного сотрудничества, поддержке Украины на пути к евроинтеграции и ожидания от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне.
Зеленский и Туск также обсудят участие Польши в восстановлении Украины, развитие торговли и гуманитарное сотрудничество.
Кроме того, Зеленский и Туск подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей, а также пообщаются с представителями СМИ.
Недавно польские СМИ сообщали, что Зеленский накануне саммита НАТО посетит Варшаву, где подпишет соглашение о гарантиях безопасности.
В конце июня стало известно, что Украина и Польша провели финальный раунд переговоров по гарантиям безопасности.
Ранее Туск говорил, что Киев и Варшава подпишут соглашение о гарантиях безопасности саммита НАТО.
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