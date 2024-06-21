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Украина и Польша провели финальный раунд переговоров по гарантиям безопасности

Пятница 21 июня 2024 16:37
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Украина и Польша провели финальный раунд переговоров по гарантиям безопасности Фото: Украина и Польша подпишут гарантии безопасности (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина подпишет с Польшей соглашение о гарантиях безопасности. Состоялся финальный раунд переговоров по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Финальный раунд переговоров провел заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. В состав украинской делегации вошли заместитель руководителя ОП Роман Машовец и первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига. Польскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Роберт Купецкий.

"Наши переговорные команды провели сложную работу, и теперь мы вплотную приблизились к заключению двустороннего соглашения по безопасности", - рассказал Жовква.

По его словам, соглашение с Польшей будет амбициозным. В документе будет отображено большинство общих достижений и планов на будущее.

Стороны договорились о подписании соглашения "в ближайшее время".

Что предшествовало

Напомним, Украина подписала с другими странами уже 17 соглашений о гарантиях безопасности в этом году.

В частности, недавно президент Владимир Зеленский подписал такие документы с президентом США Джо Байденом и премьером Японии Фумио Кисидой.

Более детально о соглашении с США - в материале РБК-Украина.

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