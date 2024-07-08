Зеленский посетит Польшу, где подпишет соглашение о гарантиях безопасности, - СМИ
В преддверии саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский посетит Варшаву. Здесь он встретится с президентом и премьером Польши Анджеем Дудой и Дональдом Туском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WProst.
Ожидается, что Зеленский во время визита подпишет соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности.
По данным издания, сначала Зеленский встретится с премьер-министром Дональдом Туском в канцелярии премьер-министра, а в 15:00 отправится в президентский дворец для беседы с президентом Анджеем Дудой.
По неофициальным данным, Владимир Зеленский должен отправиться из Варшавы в Вашингтон, где завтра начинается саммит НАТО.
Гарантии безопасности
Украина значительно расширила круг своих союзников, заручившись поддержкой 19 стран и Европейского Союза в случае агрессии.
К числу партнеров, готовых оказать помощь, помимо США, присоединились Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция, Исландия и Польша.
Соглашения с этими странами предусматривают комплексную поддержку Украины, включая военную, экономическую и дипломатическую помощь.
В частности, недавно Украина и Польша завершили финальный раунд переговоров по гарантиям безопасности.
Ранее Туск говорил, что Украина и Польша подпишут соглашение о гарантиях безопасности до саммита НАТО.
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