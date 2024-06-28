Когда Украина и Польша могут подписать соглашение о гарантиях безопасности: ответ Туска

Польша может подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Украиной до саммита НАТО в Вашингтоне в июле.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standard.

"Вместе с министром обороны я должен определить, как мы можем продолжать помогать Украине, но мы не должны ослаблять обороноспособность Польши. Существует 99-процентная вероятность того, что мы подпишем это соглашение с президентом Зеленским", - заявил он.

Гарантии безопасности

На сегодняшний день Украина существенно расширила круг своих союзников, заключив соглашения о гарантиях безопасности с 19 государствами и Европейским союзом.

К числу партнеров, готовых оказать поддержку в случае агрессии, помимо США присоединились Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция, Исландия и Польша.

Соглашения с этими странами предусматривают комплексную помощь Украине, включающую военную, экономическую и политическую поддержку.

Недавно стало известно, что Украина и Польша провели финальный раунд переговоров по гарантиям безопасности.

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