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Зеленский прибыл в Варшаву, уже началась встреча с Туском

Понедельник 08 июля 2024 13:00
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Зеленский прибыл в Варшаву, уже началась встреча с Туском Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский прибыл в Варшаву, где начал встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

"Владимир Зеленский и Дональд Туск встретятся с глазу на глаз, а также в расширенном составе с участием делегаций", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что у них запланированы переговоры о продолжении оборонного сотрудничества, поддержке Украины на пути к евроинтеграции и ожидания от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне.

Зеленский и Туск также обсудят участие Польши в восстановлении Украины, развитие торговли и гуманитарное сотрудничество.

Кроме того, Зеленский и Туск подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей, а также пообщаются с представителями СМИ.

Визит Зеленского в Польшу

Недавно польские СМИ сообщали, что Зеленский накануне саммита НАТО посетит Варшаву, где подпишет соглашение о гарантиях безопасности.

В конце июня стало известно, что Украина и Польша провели финальный раунд переговоров по гарантиям безопасности.

Ранее Туск говорил, что Киев и Варшава подпишут соглашение о гарантиях безопасности саммита НАТО.

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