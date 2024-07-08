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Зеленський прибув до Варшави, вже розпочалася зустріч з Туском

Понеділок 08 липня 2024 13:00
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Зеленський прибув до Варшави, вже розпочалася зустріч з Туском Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський прибув до Варшави, де розпочав зустріч з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Володимир Зеленський і Дональд Туск зустрінуться віч-на-віч, а також у розширеному складі за участі делегацій", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що у них заплановані переговори про продовження оборонної співпраці, підтримку України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні.

Зеленський та Туск також обговорять участь Польщі у відновленні України, розвиток торгівлі та гуманітарну співпрацю.

Крім того, Зеленський і Туск підпишуть угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, а також поспілкуються з представниками ЗМІ.

Візит Зеленського до Польщі

Нещодавно польські ЗМІ повідомляли, що Зеленський напередодні саміту НАТО завітає до Варшави, де підпише угоду щодо гарантій безпеки.

В кінці червня стало відомо, що Україна та Польща провели фінальний раунд переговорів щодо гарантій безпеки.

Раніше Туск говорив, що Київ та Варшава підпишуть угоду про гарантії безпеки до саміту НАТО.

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Гарантії безпеки Війна Росії проти України Володимир Зеленський Польща Дональд Туск
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