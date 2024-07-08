Зеленський прибув до Варшави, вже розпочалася зустріч з Туском
Президент Володимир Зеленський прибув до Варшави, де розпочав зустріч з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
"Володимир Зеленський і Дональд Туск зустрінуться віч-на-віч, а також у розширеному складі за участі делегацій", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що у них заплановані переговори про продовження оборонної співпраці, підтримку України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні.
Зеленський та Туск також обговорять участь Польщі у відновленні України, розвиток торгівлі та гуманітарну співпрацю.
Крім того, Зеленський і Туск підпишуть угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, а також поспілкуються з представниками ЗМІ.
Візит Зеленського до Польщі
Нещодавно польські ЗМІ повідомляли, що Зеленський напередодні саміту НАТО завітає до Варшави, де підпише угоду щодо гарантій безпеки.
В кінці червня стало відомо, що Україна та Польща провели фінальний раунд переговорів щодо гарантій безпеки.
Раніше Туск говорив, що Київ та Варшава підпишуть угоду про гарантії безпеки до саміту НАТО.
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