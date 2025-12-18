Зеленский прибыл в Польшу с государственным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу. О его возможном визите ранее сообщала канцелярия президента Польши Кароля Навроцкого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию президента Польши и"Интерфакс-Украина".
Согласно программе визита Зеленского, которую опубликовала канцелярия Навроцкого, главные события визита украинского лидера в Варшаву состоятся уже 19 декабря. В частности в 10:00 по варшавскому времени пройдет официальная церемония встречи Зеленского президентом Польши.
После этого начнется президентская встреча во дворце, которая согласно программе должна длиться 45 минут. Уже в 11:00 планируется проведение пленарных переговоров делегаций во главе с президентами, а в 11:55 лидеры Украины и Польши выйдут на встречу с представителями СМИ.
Интересно, что Зеленский, похоже, уже находится в Польше. Видео его прибытия в Варшаву появилось в сети.
Отметим, ранее мы писали, что во время визита в Польшу 19 декабря президент Зеленский может встретиться не только с Навроцким, но и с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Как сообщало РБК-Украина, на встрече президента Польши Навроцкого и президента Украины Владимира Зеленского будут обсуждать вопросы безопасности, экономики и исторического сотрудничества. Сам Навроцкий заявлял, что хочет "перезагрузить" отношения Польши и Украины.
Еще после своей победы на президентских выборах в Польше Навроцкий объявил о планах встретиться с Зеленским в Киеве. Но этой встречи так и не было.