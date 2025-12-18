Зеленский прибыл в Польшу с государственным визитом

Согласно программе визита Зеленского, которую опубликовала канцелярия Навроцкого, главные события визита украинского лидера в Варшаву состоятся уже 19 декабря. В частности в 10:00 по варшавскому времени пройдет официальная церемония встречи Зеленского президентом Польши.

После этого начнется президентская встреча во дворце, которая согласно программе должна длиться 45 минут. Уже в 11:00 планируется проведение пленарных переговоров делегаций во главе с президентами, а в 11:55 лидеры Украины и Польши выйдут на встречу с представителями СМИ.

Интересно, что Зеленский, похоже, уже находится в Польше. Видео его прибытия в Варшаву появилось в сети.