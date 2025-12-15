Президент Польши стремится к перезагрузке отношений с Украиной после визита Зеленского
Президент Польши Кароль Навроцкий предостерег президента Украины Владимира Зеленского от восприятия поддержки своей страны как должного и призвал к перезагрузке связей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .
Навроцкий заявил, что поляки "часто не чувствуют себя партнерами" в своих отношениях с Украиной.
"Мы должны поддерживать Украину, и мы это делаем. В то же время мы должны - и я верю, что мне это удастся - обеспечить, чтобы Украина относилась к Польше как к партнеру", - цитирует издание интервью Навроцкого польскому порталу Wiadomości.
Слова Навроцкого сигнализируют о потенциально напряженной встрече с Зеленским - его первой официальной встрече с президентом Украины с момента вступления в должность в августе, пишет Bloomberg.
Президент Польши высказался против членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Он также пытался использовать растущие антиукраинские настроения в своей предвыборной кампании в начале этого года. Навроцкий во время предвыборной гонки получил поддержку от представителей администрации президента США Дональда Трампа, пишет издание.
На прошлой неделе польское правительство заявило, что передаст Украине больше истребителей советской эпохи. Навроцкий, который также является главнокомандующим вооруженных сил, сказал, что его не проинформировали об этом решении. Польша также недавно присоединилась к программе НАТО по оплате американского оружия для Киева, пообещав 100 миллионов долларов.
Навроцкий заявил, что его встреча с Зеленским ознаменует "новое начало в отношениях, одновременно уважая стратегические интересы Польши".
Встреча Навроцкого и Зеленского
Как ранее писало РБК-Украина, у Навроцкого раскрыли темы, которые поднимут на первой встрече с Зеленским. Основные темы переговоров, которые состоятся в Варшаве, будут касаться вопросов безопасности, экономики и истории, сообщил пресс-секретарь польского президента Рафал Лескевич.
После победы на президентских выборах в Польше Навроцкий объявил о планах встретиться с Зеленским в Киеве. Но этой встречи так и не было.
В октябре руководитель отдела международной политики в канцелярии польского президента заявил, что если Зеленский хочет встретиться с Навроцким, то он должен сам приехать в Варшаву.