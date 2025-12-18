UA

Зеленський прибув до Польщі з державним візитом

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Польщі. Про його можливий візит раніше повідомляла канцелярія президента Польщі Кароля Навроцького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Польщі та "Інтерфакс-Україна".

Згідно з програмою візиту Зеленського, яку опублікувала канцелярія Навроцького, головні події візиту українського лідера до Варшави відбудуться вже 19 грудня. Зокрема о 10:00 за варшавським часом пройде офіційна церемонія зустрічі Зеленського президентом Польщі.

Після цього розпочнеться президентська зустріч у палаці, яка згідно з програмою повинна тривати 45 хвилин. Вже об 11:00 планується проведення пленарних переговорів делегацій на чолі з президентами, а об 11:55 лідери України та Польщі вийдуть на зустріч з представниками ЗМІ.

Цікаво, що Зеленський, схоже, вже перебуває у Польщі. Відео його прибуття до Варшави з'явилося у мережі.

Зазначимо, раніше ми писали, що під час візиту до Польщі 19 грудня президент Зеленський може зустрітися не тільки з Навроцьким, але й з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Як повідомляло РБК-Україна, на зустрічі президента Польщі Навроцького та президента України Володимира Зеленського обговорюватимуть питання безпеки, економіки та історичної співпраці. Сам Навроцький заявляв, що хоче "перезавантажити" відносини Польщі та України.

Ще після своєї перемоги на президентських виборах у Польщі Навроцький оголосив про плани зустрітися із Зеленським у Києві. Але цієї зустрічі так і не було.

