Зеленський прибув до Польщі з державним візитом

Зазначимо, раніше ми писали, що під час візиту до Польщі 19 грудня президент Зеленський може зустрітися не тільки з Навроцьким, але й з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Як повідомляло РБК-Україна, на зустрічі президента Польщі Навроцького та президента України Володимира Зеленського обговорюватимуть питання безпеки, економіки та історичної співпраці. Сам Навроцький заявляв, що хоче "перезавантажити" відносини Польщі та України.

Ще після своєї перемоги на президентських виборах у Польщі Навроцький оголосив про плани зустрітися із Зеленським у Києві. Але цієї зустрічі так і не було.