Зеленский прибыл в Польшу с государственным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу. О его возможном визите ранее сообщала канцелярия президента Польши Кароля Навроцкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию президента Польши и "Интерфакс-Украина ".

Согласно программе визита Зеленского, которую опубликовала канцелярия Навроцкого, главные события визита украинского лидера в Варшаву состоятся уже 19 декабря. В частности в 10:00 по варшавскому времени пройдет официальная церемония встречи Зеленского президентом Польши.

После этого начнется президентская встреча во дворце, которая согласно программе должна длиться 45 минут. Уже в 11:00 планируется проведение пленарных переговоров делегаций во главе с президентами, а в 11:55 лидеры Украины и Польши выйдут на встречу с представителями СМИ.

Интересно, что Зеленский, похоже, уже находится в Польше. Видео его прибытия в Варшаву появилось в сети.