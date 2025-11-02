ua en ru
Вс, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно

Турция, Воскресенье 02 ноября 2025 09:58
UA EN RU
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно Фото: Хакан Фидан (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Турция готова снова стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Турции на форуме TRT World Forum, пишет Yeni Şafak.

По его словам, Анкара готова принять четвертый раунд переговоров между делегациями двух стран, а также потенциальный саммит лидеров в Стамбуле.

"Три раунда переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле привели к ощутимым результатам, в частности к обмену пленными и возобновлению прямого диалога между сторонами. Мы искренне верим, что дипломатия остается единственным путем к мирному разрешению кризиса в Украине", - заявил глава МИД Турции.

Фидан подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет поддерживать дипломатические усилия для достижения мира и готова предоставить свою площадку для прямых переговоров между Киевом и Москвой.

Переговоры между Украиной и РФ в Турции

Напомним, Украина и Россия провели три раунда переговоров в Стамбуле - в мае, июне и июле 2025 года.

Во время встреч украинская делегация подтвердила готовность к немедленному прекращению огня и четко очертила ключевые требования: остановку боевых действий, режим тишины по всей линии фронта и прекращение ударов по гражданской инфраструктуре. Однако Москва отказалась согласиться на перемирие.

Более того, после второго раунда переговоров Россия передала Украине так называемый "меморандум", в котором выдвинула ряд ультимативных требований: отвод украинских войск из четырех областей, прекращение западной помощи, остановка мобилизации и военного положения, проведение выборов и прекращение "диверсионной деятельности" против РФ. Именно над этим документом Москва, по данным источников, продолжает работать до сих пор.

Основным практическим результатом переговоров стали договоренности по обмену пленными

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Мирные переговоры Перемирие России и Украины Стамбул
Новости
Украина отразила очередную атаку: россияне запустили дроны и баллистику
Украина отразила очередную атаку: россияне запустили дроны и баллистику
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, - Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, - Николай Трофименко, МОН