Трамп завтра встретится с Зеленским
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила во время брифинга.
По ее словам, встреча Зеленского и Трампа состоится во вторник, 23 сентября.
Кроме Зеленского у Трампа запланирована встреча с Генеральным секретарем ООН и лидерами Аргентины и Европейского союза.
"Завтра он примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где, в частности, выступит с речью о том, как "глобалистские институты значительно ухудшили мировой порядок", и изложит свое четкое и конструктивное видение мира", - сообщила Левитт.
Встреча Зеленского и Трампа
Стоит напомнить, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп может встретиться с Зеленским. По его словам, такая встреча, вероятно, состоится в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
Также сегодня Зеленский обратил внимание на то, что Российская Федерация нанесла по Украине массированный удар накануне начала Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что уже в четвертый раз Россия сопровождает это ежегодное дипломатическое мероприятие своими убийствами.
"Именно поэтому так важно, чтобы эта дипломатическая неделя стала результативной. Надо действовать, чтобы убийства и война не становились рутиной. Нужно реально сильное давление на Россию, новые совместные шаги всех в мире, кто считает, что международное право должно заработать снова", - сказал Зеленский.