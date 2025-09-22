ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп завтра встретится с Зеленским

Понедельник 22 сентября 2025 20:30
UA EN RU
Трамп завтра встретится с Зеленским Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила во время брифинга.

По ее словам, встреча Зеленского и Трампа состоится во вторник, 23 сентября.

Кроме Зеленского у Трампа запланирована встреча с Генеральным секретарем ООН и лидерами Аргентины и Европейского союза.

"Завтра он примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где, в частности, выступит с речью о том, как "глобалистские институты значительно ухудшили мировой порядок", и изложит свое четкое и конструктивное видение мира", - сообщила Левитт.

Встреча Зеленского и Трампа

Стоит напомнить, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп может встретиться с Зеленским. По его словам, такая встреча, вероятно, состоится в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Также сегодня Зеленский обратил внимание на то, что Российская Федерация нанесла по Украине массированный удар накануне начала Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что уже в четвертый раз Россия сопровождает это ежегодное дипломатическое мероприятие своими убийствами.

"Именно поэтому так важно, чтобы эта дипломатическая неделя стала результативной. Надо действовать, чтобы убийства и война не становились рутиной. Нужно реально сильное давление на Россию, новые совместные шаги всех в мире, кто считает, что международное право должно заработать снова", - сказал Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ООН Дональд Трамп
Новости
Британия заявила о готовности сбивать самолеты РФ над странами НАТО, но есть условие
Британия заявила о готовности сбивать самолеты РФ над странами НАТО, но есть условие
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"