ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций

Понедельник 22 сентября 2025 10:05
UA EN RU
Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация нанесла по Украине массированный удар накануне начала Генассамблеи ООН. Мир должен усилить санкции против агрессора.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский написал в Telegram.

Обстрел в ночь на 22 сентября

Зеленский напомнил, что сейчас продолжаются спасательные работы и разбор завалов после российского удара по Запорожью. По его словам, управляемые авиабомбы попали по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

"Повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов. По состоянию на сейчас известно о трех погибших людях. Мои соболезнования родным и близким", - заявил он.

Президент также сообщил, что под ударами дронов ночью оказались Донецкая, Днепровская, Сумская, Киевская, Харьковская и Херсонская области. Всего зафиксировано более 140 беспилотников, часть из которых - "Шахеды".

Фото: последствия обстрела 22 сентября (t.me/V_Zelenskiy_official)

В Сумах повреждены предприятие по производству хлеба, школа и детский сад, один человек получил ранения. Разрушениям подверглась также школа в Малотарановке Донецкой области.

Зеленский отметил, что везде, где нужно, работают соответствующие службы.

Генассамблея ООН

Отдельно президент напомнил, что начинает работу Генеральная Ассамблея ООН. Он подчеркнул, что уже в четвертый раз Россия сопровождает это ежегодное дипломатическое мероприятие своими убийствами.

"Именно поэтому так важно, чтобы эта дипломатическая неделя стала результативной. Надо действовать, чтобы убийства и война не становились рутиной. Нужно реально сильное давление на Россию, новые совместные шаги всех в мире, кто считает, что международное право должно заработать снова", - сказал Зеленский.

Он добавил, что санкции, политическое давление и ответственность России за войну необходимы, и выразил благодарность всем партнерам за поддержку Украины.

Обстрел Украины 22 сентября

Поздно вечером 21 сентября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Из-за угрозы ударов воздушную тревогу объявляли в нескольких областях.

Под обстрел попали не только Киевщина, но и Сумская область и другие регионы.

Кроме того, утром 22 сентября оккупанты нанесли авиаудар по Запорожью, сбросив на город около пяти управляемых авиабомб. Известно по меньшей мере о трех погибших

Подробно о том, что известно о ночных обстрелах - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ООН Война в Украине
Новости
Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций
Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"