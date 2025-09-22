ua en ru
Россия воюет с Европой. Сибига на Совбезе ООН рассказал, как остановить агрессора

Бельгия, Понедельник 22 сентября 2025 22:33
Россия воюет с Европой. Сибига на Совбезе ООН рассказал, как остановить агрессора Фото: Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Россия эскалирует ситуацию в Европе и единственный способ победить агрессора - усилить поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги на Совбезе ООН.

Глава МИД Украины отметил, что предыдущее внеочередное заседание Совета безопасности ООН состоялось лишь 10 дней назад, когда беспилотники РФ нарушили воздушное пространство Польши.

"Что будет дальше? Какие еще экстренные заседания нам придется проводить в ближайшие недели? Какая страна станет следующей, которая столкнется с провокациями России?", - поинтересовался Сибига.

Он подчеркнул, что РФ, которая занимает постоянное место в Совбезе ООН, разрушает международный мир и безопасность, которые она должна поддерживать. По его словам, Россия эскалирует ситуацию, чтобы заставить всех играть по ее правилам и хочет навязать "закон джунглей".

"Наша цель противоположная. Мы должны заставить Россию играть по нашим правилам... Они называются Уставом ООН", - подчеркнул министр.

Глава МИД Украины заявил, что "политические действия должны подкрепляться сильными практическими шагами", ведь слабые или запоздалые реакции только будут подталкивать РФ к дальнейшей агрессии.

"Европа не воюет с Россией. Но Россия воюет с Европой. И единственный способ защитить мир - это ответить силой и единством. Лучший способ предотвратить большую войну в Европе - это усилить поддержку Украины", - призвал он.

Сибига добавил, что Украина - единственная страна в мире, которая регулярно отражает масштабные воздушные атаки, насчитывающие полтысячи дронов и ракет.

"Мы готовы делиться опытом и объединять усилия", - подчеркнул министр.

Он заявил, что российскую военную машину "можно остановить только силой, а не слабостью", а также добавил, что сохранить мир в Европе и предотвратить эскалацию могут только совместные действия.

Ранее мы писали, что в ночь на 10 сентября более 20 российских дронов нарушили воздушное пространство Польши. Кроме того, два российских истребителя нарушили зону безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море.

Также утром 19 сентября три российских истребителя МИГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, где находились 12 минут. После этого Таллинн запросил консультации с НАТО по статье 4 устава Альянса.

