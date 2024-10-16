Зеленский в Раде представил план победы Украины: что в нем

Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде. Там он представил план победы Украины на войне с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства.

Что предполагает план победы Украины

По словам президента, план состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Глава государства акцентировал в выступлении, что срочность плана победы - именно сейчас. И если начать двигаться по плану победы сейчас, то может удаться завершить войну не позже, чем в следующем году.

Первый пункт - приглашение Украины в НАТО

Зеленский отметил, что на протяжении десятилетий Россия использовала геополитическую неопределенность в Европе, а именно - факт, что Украина не является членом НАТО. Именно это соблазняло Россию посягать на украинскую безопасность.

"Теперь факт приглашения для Украины в НАТО может стать действительно фундаментальным для мира. Мы понимаем, что членство в НАТО - это вопрос дальнейшего, а не сегодняшнего. Но Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышны. Россияне должны это почувствовать - что их царь проиграл миру геополитически", - заявил глава государства.

По его мнению, приглашение это сильное решение, не требующее ничего, кроме решительности. И сегодня его символизирует гораздо больше, чем только НАТО.

"Именно поэтому это начальный пункт плана победы. Свидетельство решительности. Безусловное приглашение сейчас. Это определенность - как партнеры видят на самом деле место Украины в архитектуре безопасности. Я прошу всех вас работать ради решимости партнеров признать Украину равной другим в европейской архитектуре безопасности", - акцентировал Зеленский.

Второй пункт - оборона

По его словам, речь идет о необратимом укреплении украинской обороны против агрессора.

"Это реалистично - защищать наши позиции на поле боя в Украине и одновременно возвращать войну на территорию России, чтобы россияне действительно чувствовали, что такое война, и - несмотря на российскую пропаганду - начинали разворачивать ненависть в сторону Кремля. - Мы не наивны", - сказал он.

Он подчеркнул, что есть четкий перечень оружия, которое способно поддерживать такую ​​силу наших воинов, а благодаря Курской операции мы увидели, что у Путина нет достаточно силы, чтобы держаться, когда Украина теснит действительно крепко.

Президент рассказал, что ключом к реализации этого второго пункта плана победы является:

успешное продолжение операций Сил обороны и безопасности Украины в определенных районах вражеской территории, чтобы не допустить буферных зон на нашей земле;

необратимое усиление позиций Сил обороны и безопасности Украины и уничтожение наступательного потенциала России на оккупированной территории Украины;

помощь партнеров в комплектовании бригад резерва для Вооруженных сил Украины;

вывод ПВО Украины на такой уровень, который достаточен для защиты наших городов и сел от российских ракет и дронов, и совместные защитные операции с нашими соседями в Европе для сбивания российских ракет и дронов в пределах доступа воздушного щита партнеров;

расширение операций с применением наших, украинских ракет и дронов, а также инвестиции в расширение их производства в Украине;

снятие партнерами ограничений на применение дальнобойного оружия на всей оккупированной Россией территории Украины и на территории России - по объектам военной инфраструктуры, и предоставление Украине соответствующих дальнобойных ракет, дронов и других средств поражения;

предоставление Украине в реальном времени спутниковых данных и данных, получаемых другими средствами разведки.

"Для каждого из подпунктов оборонного пункта плана победы Украина предоставляет партнерам четкое обоснование - что именно являются нашими целями, которыми их достигаем и на сколько это уменьшит российскую способность продолжать войну", - пояснил Зеленский.

Он также сказал, что оборонный пункт плана имеет тайное приложение - и к нему имеют доступ именно те партнеры, которые имеют соответствующий военный потенциал помощи.

Третий пункт - сдерживание

Под него тоже есть секретное приложение и его уже получили лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Его также получат еще некоторые государства, которые могут наполнить содержанием для Украины этой очень хорошо известной миру концепции сдерживания, рассказал Зеленский.

"Российское руководство агрессивно действует только тогда, когда убеждено, что не получит адекватного разрушительного ответа. Когда Россия знает, что ответ будет, и понимают, какой это будет ответ, - они выбирают переговоры и стабильное сосуществование даже со стратегическими противниками. Благодаря этому - сдерживание России от агрессии возможно и по Украине и всей Европе", - говорит Зеленский.

По его словам, Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет, который будет достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России и сузит вариативность действий России до таких перспектив:

Или присоединиться к честному дипломатическому процессу для справедливого завершения войны. Или гарантированно упустить возможность продолжать агрессивную войну в результате применения Украиной предоставленного пакета сдерживания согласно определенным военным целям.

"То есть пакет сдерживания - это факт, что Россия либо идет в дипломатию, либо идет к потере ее машины войны. Мир благодаря силе. По обе стороны Атлантики это работает одинаково результативно. И этот пункт можно обеспечить в частности финансированием в рамках уже заключенных сделок безопасности с партнерами и определенными объемами финансовой поддержки", - считает глава государства.

Четвертый пункт - стратегический экономический потенциал

Президент напомнил, что в Украине сосредоточены природные ресурсы и, в том числе, критически важные металлы ценой в триллионы долларов США. Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, которые усилят в глобальной конкуренции либо Россию и ее союзников, либо Украину и демократический мир.

Он подчеркнул, что залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых захватнических целей России в войне. И это наша возможность роста.

"Украина предлагает Соединенным Штатам вместе с определенными партнерами, в частности это Евросоюз, частью которого Украина - будет, и с другими партнерами в мире, - заключить специальное соглашение по совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала. Это также - Мир благодаря силе. Экономической силе", - акцентировал Зеленский.

По его мнению, это соглашение, органично дополнившее и усилившее существующую систему экономического давления на Россию, а именно - все имеющиеся санкции против РФ, ограничение нефтяной цены, ограничение экспорта в РФ и другие меры давления.

Пятый пункт, рассчитанный на послевоенное время

"После этой войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов. Это люди - наши воины, которые будут обладать реальным опытом современной войны, успешным опытом применения западного оружия и разносторонним опытом взаимодействия с военными НАТО", - заявил Зеленский.

По его словам, этот украинский опыт должен использоваться для укрепления обороны Альянса и обеспечения безопасности в Европе.

"Это достойная миссия для наших героев. Предполагаем в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями. После войны. Украинцы доказали, что могут быть той силой, которую российское зло не преодолеет. И я благодарен каждому партнеру - всем, с кем мы обсудили эту перспективу на послевоенное время, - благодарен за уважение к украинцам и нашей способности быть непреодолимыми в Альянсе с партнерами", - добавил он.

Кому уже был представлен план

Напомним, что впервые о плане победы Украины в войне президент заявил в августе этого года. Он сообщал, что план состоит из пяти пунктов - четырех основных и одного, который необходимо выполнить уже после завершения войны.

При этом план победы никоим образом не подменяет украинскую "формулу мира", его цель - усилить позиции Киева и заставить Москву пойти на дипломатическое завершение войны.

До сегодняшнего дня и вообще в течение двух месяцев план победы Украины держали в тайне. Впрочем, представители Офиса и СМИ раскрывали некоторые его пункты. Как объясняли на Банковой, сначала документ должны показать ключевым союзникам, а затем украинцам. Но некоторые детали, касающиеся вооружения в частности, и дальше оставят не раскрытыми.

Первыми с украинским планом были ознакомлены американский лидер Джо Байден и кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп. И хотя The Wall Street Journal писало, что план якобы "не впечатлил" администрацию США, в Белом доме конкретных официальных заявлений по нему не делали.

Также план представили таким ключевым союзникам как Британия, Франция, Италия и Германия. Президент Евросовета Шарль Мишель пригласил Зеленского на саммит лидеров стран-членов ЕС, который состоится 17-18 октября, чтобы он там также представил план во время заседания.