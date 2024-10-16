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Россия готовит более 10 тысяч военных КНДР на Дальнем Востоке, - источник

Среда 16 октября 2024 10:01
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Россия готовит более 10 тысяч военных КНДР на Дальнем Востоке, - источник Фото: россияне готовят 10 тысяч военных КНДР на Дальнем Востоке (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец, Ульяна Безпалько

В России на Дальнем Востоке сейчас идет подготовка северокорейских военных. Речь идет о 10 тысячах человек.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Силах обороны.

По информации собеседника, военных КНДР готовят к переброске на приграничные территории возле Украины.

Также их готовят и для ротации российских войск, чтобы высвободить их личный состав.

Отметим, вчера источники рассказали РБК-Украина, что в армии РФ на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады формируется "особый бурятский батальон", насчитывающий ориентировочно до 3 тысяч человек. Он укомплектован военными из КНДР.

Участие военных КНДР в войне против Украины

Напомним, что 8 октября во время слушаний в парламенте министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен сообщил, что КНДР может отправить свои регулярные войска в Украину в поддержку российских оккупантов.

При том, что к этому времени северокорейские представители уже находились на оккупированных территориях Украины в качестве так называемых "советников". Также РБК-Украина узнало из собственных источников, что под Донецком было ликвидировано шесть офицеров из Северной Кореи в результате ракетного удара.

Теперь речь может идти о привлечении северокорейских военных к выполнению боевых задач. Как заявлял президент Владимир Зеленский, речь идет о "фактическом включении КНДР в войну против Украины".

Западные СМИ со ссылкой на источники пишут, что уже к концу этого года несколько тысяч северокорейских солдат после подготовки в РФ будут переброшены на фронт в Украину.

При этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии Youtube-канала РБК-Украина не исключил появление экспедиционного корпуса северокорейских войск в районе ведения боевых действий в Украине, который будет выполнять определенные задачи в артиллерии.

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Россия готовит более 10 тысяч военных КНДР на Дальнем Востоке, - источник
Россия готовит более 10 тысяч военных КНДР на Дальнем Востоке, - источник
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