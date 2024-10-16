Шольц заявил о готовности поговорить с Путиным о мире в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов к разговору с российским диктатором Владимиром Путиным. Их разговор будет касаться мира в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FAZ.
В частности, Шольц заявил о необходимости поддержать дипломатические разговоры с РФ по поводу прекращения войны в Украине. По его словам, Германия будет продолжать интенсивно поддерживать Украину в ее оборонной кампании против России. Однако он также хочет сделать все, что в его силах, для того чтобы война закончилась как можно быстрее.
Он напомнил о многочисленных жертвах с украинской стороны и о том, что в то же время бесчисленное количество российских солдат становятся "жертвами империалистического безумия российского президента". Шольц считает, что необходимо провести еще одну мирную конференцию с участием России.
"Предстоит еще одна конференция, в которой Россия также примет участие - но никогда не через главу Украины и только в координации с нашими ближайшими партнерами", - заявил Шольц.
Он также заявил, что нападение России на Украину все еще остается главной угрозой Европе.
"Мы поддерживаем Украину и будем продолжать делать это столько, сколько потребуется", - сказал Шольц.
Переговоры России и Украины
Также СМИ писали, что Шольц хочет провести телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. . Интересно, что последние телефонные переговоры между Шольцом и Путиным состоялись еще в декабре 2022 года.
В то же время, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Путин не хочет обсуждать с канцлером Германии Олафом Шольцом посредничество в войне РФ против Украины. Он отказывается от телефонных переговоров.
При этом президент Владимир Зеленский поддержал решение СНБО, исключающее диалог с диктатором Владимиром Путиным. Для возобновления переговоров Россия должна вывести войска, сменить политическое руководство, признать свои преступления и передать организаторам войны под суд
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