Байден объявил новый пакет военной помощи Украине: что в него вошло
Президент США Джо Байден сегодня, 16 октября, объявил очередной пакет военной помощи Украине. Туда вошло вооружение общей стоимостью 425 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома, президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и пресс-службу Пентагона.
Как отметили в Белом доме, американский лидер объявил новый пакет для ВСУ по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В пакет вошли: средства ПВО, боеприпасы класса "воздух-земля", бронетехника и "критически важные боеприпасы".
Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Украина получит от США дополнительное вооружение, в том числе сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи бронированных машин.
В свою очередь Зеленский проинформировал Байдена о своем плане победы. И лидеры поручили своим командам провести консультации для дальнейших шагов.
При этом глава украинского государства по итогам переговоров с Байденом написал, что благодарен ему, обеим партиям Конгресса и американскому народу за новый пакет, в который "вошли новые системы ПВО и дальнобойное вооружение".
Полное содержание пакета
Как рассказали в Пентагоне, Украина в рамках нового пакета получит вооружения из американских запасов.
Полное содержание:
- дополнительные боеприпасы для ПВО NASAMS;
- ракеты RIM-7 и поддержка противовоздушной обороны;
- зенитные ракеты Stinger;
- боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- боеприпасы класса "воздух-земля";
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы; р
- ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- внедорожники HMMWV;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- гранаты и учебное оборудование;
- оборудование и боеприпасы для подрыва;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.
Помощь Украине от США
Напомним, в конце сентября США за сутки объявили сразу два новых пакета военной помощи Украине.
В первый вошло вооружение на 375 млн долларов, его предоставят украинским защитникам из американских запасов.
При этом второй пакет был выделен в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI), в этом случае оружие будут закупать у промышленности. Стоимость пакета составила 2,4 млрд долларов.
В частности, украинские защитники впервые получат от США крылатые авиационные бомбы Joint Stand-off Weapon (JSOW). Как отмечал в комментарии РБК-Украина авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета (НАУ) Валерий Романенко, такие бомбы можно назвать ответом КАБам.
Более детально о JSOW - в материале РБК-Украина.
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