Байден объявил новый пакет военной помощи Украине: что в него вошло

Президент США Джо Байден сегодня, 16 октября, объявил очередной пакет военной помощи Украине. Туда вошло вооружение общей стоимостью 425 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома, президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и пресс-службу Пентагона.

Как отметили в Белом доме, американский лидер объявил новый пакет для ВСУ по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В пакет вошли: средства ПВО, боеприпасы класса "воздух-земля", бронетехника и "критически важные боеприпасы".

Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Украина получит от США дополнительное вооружение, в том числе сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи бронированных машин.

В свою очередь Зеленский проинформировал Байдена о своем плане победы. И лидеры поручили своим командам провести консультации для дальнейших шагов.

При этом глава украинского государства по итогам переговоров с Байденом написал, что благодарен ему, обеим партиям Конгресса и американскому народу за новый пакет, в который "вошли новые системы ПВО и дальнобойное вооружение".

Полное содержание пакета

Как рассказали в Пентагоне, Украина в рамках нового пакета получит вооружения из американских запасов.

Полное содержание: