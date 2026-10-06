В Запорожье перекрыли мост через Днепр после удара, ранены двое мужчин

Фото: последствия атаки на мост в Запорожье (t.me/zoda_gov_ua)

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Утром 6 октября россияне атаковали мост через Днепр в Запорожье. Движение им временно перекрыли, двое мужчин были госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА .

В результате удара пострадали двое мужчин в возрасте 43 и 54 года. Их доставили в больницу, оба находятся в легком состоянии. Фото: последствия российской атаки в Запорожье (t.me/zoda_gov_ua) Движение по мосту временно заблокировали. Масштабы повреждений выясняются.