Зеленский поехал в Польшу, а Израиль заключил соглашение с ХАМАС: новости за 15 января

Визит Зеленского в Польшу

Вчера, 15 января, украинский президент прибыл с официальным визитом в Польшу. У украинского президента запланирован ряд встреч с польскими чиновниками.

Заметим, что накануне офис польского премьера сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в среду отправится с визитом в Варшаву, где встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

В то же время советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, чего ожидать от визита Зеленского в Польшу.

Соглашение Израиля и ХАМАСа

Израиль достиг соглашения по Сектору Газа с террористами ХАМАСа. В рамках соглашения террористы ХАМАС обязались поэтапно освободить израильских заложников. На первом этапе речь идет о 33 заложниках. В целом ХАМАС может удерживать 94 человека.

Сейчас уже известно, что президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство одобрить соглашение о прекращении огня с ХАМАС. В ближайшие дни оно будет вынесено на голосование.

Подробнее о том, как долго может продержаться перемирие, а также о новых проблемах, которые создает соглашение - читайте подробнее в материале РБК-Украина.

TikTok готовится прекратить работу в США

Соцсеть TikTok готовится к блокировке приложения для пользователей в Соединенных Штатах Америки.

Это произойдет, если Верховный суд не признает запрет платформы в стране незаконным.

Подробнее о дате закрытия развлекательной платформы в США, можно узнать в материале РБК-Украина.

Совбез ООН соберется по Украине

Совет Безопасности ООН соберется сегодня, 16 января. На заседании обсудят ситуацию в Украине в связи с военными действиями Российской Федерации.

Сегодня, по запросу Словении и США, которые предварительно консультировались с украинской делегацией, состоится заседание Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины".

Украина добилась выхода на отдельный формат возвращения пленных

Украинская сторона добилась выхода на отдельный формат возвращения своих граждан из российского плена. Речь идет о тяжелобольных и раненых.

Известно, что среди тех, кого Украине уже удалось освободить, есть люди с потерей зрения, ампутацией конечностей, сложными пулевыми ранениями и последствиями минно-взрывных травм. А также люди с туберкулезом, онкологией и гангреной.

Бойцы "Азова" взяли в плен более 20 россиян на Торецком направлении

Бойцы "Азова" взяли в плен 23 россиянина на фронте. Все оккупанты сдались добровольно - найденные в подвалах, взятые во время штурмов.

Военные показали видео захвата пленных.

Умерла 100-летняя украинская разведчица и связная УПА

Связная Украинской Повстанческой Армии, выдающаяся украинка и разведчица Ангелина Паламар умерла 15 января на 101 году жизни.

В прошлом году она получила награду ГУР МО - медаль "Украина превыше всего!".

Подробнее с историей Паламар можно ознакомиться в материале РБК-Украина.