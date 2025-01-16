Зеленский поехал в Польшу, а Израиль заключил соглашение с ХАМАС: новости за 15 января

Украинский президент Владимир Зеленский посетил Польшу. А тем временем Израиль заключил соглашение с ХАМАС.
Более подробно о том, что произошло в среду, 15 января - в материале РБК-Украина.
Вчера, 15 января, украинский президент прибыл с официальным визитом в Польшу. У украинского президента запланирован ряд встреч с польскими чиновниками.
Заметим, что накануне офис польского премьера сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в среду отправится с визитом в Варшаву, где встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
В то же время советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, чего ожидать от визита Зеленского в Польшу.
Израиль достиг соглашения по Сектору Газа с террористами ХАМАСа. В рамках соглашения террористы ХАМАС обязались поэтапно освободить израильских заложников. На первом этапе речь идет о 33 заложниках. В целом ХАМАС может удерживать 94 человека.
Сейчас уже известно, что президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство одобрить соглашение о прекращении огня с ХАМАС. В ближайшие дни оно будет вынесено на голосование.
Подробнее о том, как долго может продержаться перемирие, а также о новых проблемах, которые создает соглашение - читайте подробнее в материале РБК-Украина.
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Это произойдет, если Верховный суд не признает запрет платформы в стране незаконным.
Подробнее о дате закрытия развлекательной платформы в США, можно узнать в материале РБК-Украина.
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Известно, что среди тех, кого Украине уже удалось освободить, есть люди с потерей зрения, ампутацией конечностей, сложными пулевыми ранениями и последствиями минно-взрывных травм. А также люди с туберкулезом, онкологией и гангреной.
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Подробнее с историей Паламар можно ознакомиться в материале РБК-Украина.
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