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TikTok готовится прекратить работу в США 19 января, - Reuters

США, Среда 15 января 2025 21:36
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TikTok готовится прекратить работу в США 19 января, - Reuters Фото: TikTok готовится прекратить работу в США 19 января (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соцсеть TikTok готовится к блокировке приложения для пользователей в Соединенных Штатах Америки. Это произойдет 19 января, если Верховный суд не признает запрет платформы в стране незаконным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам собеседников агентства, TikTok имеет алгоритм действий после вероятного запрета в США.

Так, в случае блокировки американские пользователи при открытии приложения получат сообщение с перенаправлением на веб-сайт с информацией о запрете.

В то же время соцсеть планирует предоставить пользователям возможность загрузить свои личные данные из аккаунта TikTok.

По словам одного из источников, компания продолжает работать в обычном режиме на этой неделе, а остановка сервиса не потребует длительных приготовлений. Если запрет будет отменен, TikTok сможет достаточно быстро возобновить работу приложения для пользователей в США.

Запрет TikTok в США

Напомним, в апреле 2024 года президент США Джо Байден подписал закон, который дает возможность запретить TikTok в США.

Закон дает китайской материнской компании TikTok, ByteDance, 270 дней на продажу TikTok. Если этого не сделать, это приведет к серьезным последствиям: TikTok будет запрещен в магазинах приложений США и в "интернет-хостингах", которые его поддерживают.

В своем заявлении представитель TikTok назвал закон "неконституционным" и сказал, что он "уничтожит" 170 миллионов пользователей платформы в США и 7 миллионов компаний, которые работают с приложением.

В декабре 2024 года Федеральный апелляционный суд поддержал закон, который запретит TikTok в США, если его китайская материнская компания ByteDance не продаст свою долю в приложении. Это должно произойти до 19 января 2025 года.

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