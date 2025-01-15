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Бойцы "Азова" взяли в плен больше 20 россиян на Торецком направлении (видео)

Торецк, Среда 15 января 2025 18:45
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Бойцы "Азова" взяли в плен больше 20 россиян на Торецком направлении (видео) Фото: бойцы "Азова" взяли в плен 23 россиянина на Торецком направлении (mvs.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы "Азова" взяли в плен 23 россиянина на фронте. Это произошло на Торецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Азов".

"Все они были взяты в плен бойцами 12-й бригады "Азов" во время боевых действий на Торецком направлении. Пленные находятся в удовлетворительном состоянии и адекватных условиях содержания", - говорится в сообщении.

Все оккупанты сдались добровольно - найдены в подвалах, взятые во время штурмов.

"Этим солдатам ВС РФ посчастливилось выжить. Российские военные будут переданы соответствующим службам", - отметили в "Азове".

Ситуация на фронте

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Однако оккупанты продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. В частности, на Покровском направлении состоялось больше всего боев, часть из них продолжается.

Для сравнения, за сутки, 14 января, на фронте состоялись 170 боестолкновений. Почти половина из них произошли именно на Покровском направлении.

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