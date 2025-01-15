Бойцы "Азова" взяли в плен больше 20 россиян на Торецком направлении (видео)
Бойцы "Азова" взяли в плен 23 россиянина на фронте. Это произошло на Торецком направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Азов".
"Все они были взяты в плен бойцами 12-й бригады "Азов" во время боевых действий на Торецком направлении. Пленные находятся в удовлетворительном состоянии и адекватных условиях содержания", - говорится в сообщении.
Все оккупанты сдались добровольно - найдены в подвалах, взятые во время штурмов.
"Этим солдатам ВС РФ посчастливилось выжить. Российские военные будут переданы соответствующим службам", - отметили в "Азове".
Ситуация на фронте
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Однако оккупанты продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. В частности, на Покровском направлении состоялось больше всего боев, часть из них продолжается.
Для сравнения, за сутки, 14 января, на фронте состоялись 170 боестолкновений. Почти половина из них произошли именно на Покровском направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.