Президент Израиля призвал правительство одобрить соглашение с ХАМАСом
Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство одобрить соглашение о прекращении огня с ХАМАС. В ближайшие дни оно будет вынесено на голосование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
В обращении к нации из своего офиса Герцог сказал, что поддерживает "премьер-министра и команду на переговорах в их усилиях достичь соглашения".
"Кабинет министров безопасности и полный состав кабинета министров, которые, как ожидается, проголосуют за рамки завтра, должны одобрить соглашение, чтобы "вернуть наших сыновей и дочерей домой", - заявил он.
По словам Герцога, нет высшей еврейской ценности, чем возвращение пленных домой.
Соглашение Израиля и ХАМАСа
Израиль достиг соглашения по Сектору Газа с террористами ХАМАСа. В рамках соглашения террористы ХАМАС обязались поэтапно освободить израильских заложников. На первом этапе речь идет о 33 заложниках. В целом ХАМАС может удерживать 94 человека.
Сейчас уже известно, что армия Израиля (ЦАХАЛ) готовится к приему освобожденных ХАМАСом заложников. Операция называется "Крылья воробья". Как уже успел заявить президент США Джо Байден, соглашение Израиля и ХАМАС остановит боевые действия в Секторе Газа.
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