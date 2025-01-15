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Президент Израиля призвал правительство одобрить соглашение с ХАМАСом

Израиль, Среда 15 января 2025 22:23
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Президент Израиля призвал правительство одобрить соглашение с ХАМАСом Фото: президент Израиля Исаак Герцог (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство одобрить соглашение о прекращении огня с ХАМАС. В ближайшие дни оно будет вынесено на голосование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В обращении к нации из своего офиса Герцог сказал, что поддерживает "премьер-министра и команду на переговорах в их усилиях достичь соглашения".

"Кабинет министров безопасности и полный состав кабинета министров, которые, как ожидается, проголосуют за рамки завтра, должны одобрить соглашение, чтобы "вернуть наших сыновей и дочерей домой", - заявил он.

По словам Герцога, нет высшей еврейской ценности, чем возвращение пленных домой.

Соглашение Израиля и ХАМАСа

Израиль достиг соглашения по Сектору Газа с террористами ХАМАСа. В рамках соглашения террористы ХАМАС обязались поэтапно освободить израильских заложников. На первом этапе речь идет о 33 заложниках. В целом ХАМАС может удерживать 94 человека.

Сейчас уже известно, что армия Израиля (ЦАХАЛ) готовится к приему освобожденных ХАМАСом заложников. Операция называется "Крылья воробья". Как уже успел заявить президент США Джо Байден, соглашение Израиля и ХАМАС остановит боевые действия в Секторе Газа.

Подробнее о том, как долго может продержаться перемирие, а также о новых проблемах, которые создает соглашение - читайте подробнее в материале РБК-Украина.

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ХАМАС Израиль Сектор Газа
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