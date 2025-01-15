Президент Израиля призвал правительство одобрить соглашение с ХАМАСом

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство одобрить соглашение о прекращении огня с ХАМАС. В ближайшие дни оно будет вынесено на голосование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

В обращении к нации из своего офиса Герцог сказал, что поддерживает "премьер-министра и команду на переговорах в их усилиях достичь соглашения".

"Кабинет министров безопасности и полный состав кабинета министров, которые, как ожидается, проголосуют за рамки завтра, должны одобрить соглашение, чтобы "вернуть наших сыновей и дочерей домой", - заявил он.