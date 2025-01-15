Совбез ООН завтра соберется по вопросу Украины
Совет Безопасности ООН соберется завтра, 16 января. На заседании обсудят ситуацию в Украине в связи с военными действиями Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Завтра, по запросу Словении и США, которые предварительно консультировались с украинской делегацией, состоится заседание Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины".
По данным секретариата Совбеза, на заседании выступит представитель Департамента ООН по политическим вопросам. Начало мероприятия запланировано на 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).
Напомним, что предыдущее заседание Совбеза по Украине состоялось 16 декабря. Оно было созвано из-за массированных обстрелов Россией гражданского населения и критической инфраструктуры страны.
Заметим, что до этого Совет Безопасности Организации Объединенных Наций собирался на экстренное заседание 27 ноября.
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