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Зеленский прибыл в Польшу с визитом

Варшава, Среда 15 января 2025 10:38
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Зеленский прибыл в Польшу с визитом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу. У него запланирован ряд встреч.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает РБК-Украина.

По его словам, вскоре начнется встреча Зеленского с премьером Польши Дональдом Туском, а затем с польским президентом Анджеем Дудой.

Также будет встреча президента Украины с украинской общиной и другие мероприятия.

Позже о визите главы государства в Польшу сообщил и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Война, оружие, санкции, история, ослабление российской энергетики как инструмента финансирования войны. Слабый Путин и сильная Европа нужны всем", - добавил Ермак.

Что еще известно о визите Зеленского в Польшу

Напомним, накануне офис польского премьера сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в среду отправится с визитом в Варшаву, где встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Правительственный информационный центр сообщает, что 15 января премьер-министр Дональд Туск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорилось в сообщении.

После этого, как ожидается, после обеда состоится совместная пресс-конференция Зеленского и Туска. Как пишет Reuters, они проведут ее в 11:40 по Гринвичу (13:40 - по киевскому времени).

Добавим, что на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский может лично принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который продлится с 20 по 24 января.

Как сообщил президент форума Берге Бренде, Зеленский должен прибыть в Давос во вторник, 21 января. Также среди лидеров, которые примут участие в форуме, будет президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

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