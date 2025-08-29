Зеленский объяснил "уставшим от войны", почему путь дипломатии более быстрый

Дипломатический путь завершения войны России против Украины более быстрый. Он предусматривает меньше потерь и убийств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что есть два варианта завершения войны - военный или дипломатический. По его словам, сейчас все понимают, что Россия не сможет оккупировать полностью всю Украину, а Украина не сможет восстановить контроль над всеми своими территориями оружием. "Поэтому когда мы говорим, во что верит общество и люди, я считаю, что сегодня дипломатический путь - меньше убийств, меньше потерь - более скорый, чем путь войной. По-моему, так", - добавил Зеленский.