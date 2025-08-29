ua en ru
Зеленский объяснил "уставшим от войны", почему путь дипломатии более быстрый

Киев, Пятница 29 августа 2025 16:33
UA EN RU
Зеленский объяснил "уставшим от войны", почему путь дипломатии более быстрый Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Дипломатический путь завершения войны России против Украины более быстрый. Он предусматривает меньше потерь и убийств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что есть два варианта завершения войны - военный или дипломатический.

По его словам, сейчас все понимают, что Россия не сможет оккупировать полностью всю Украину, а Украина не сможет восстановить контроль над всеми своими территориями оружием.

"Поэтому когда мы говорим, во что верит общество и люди, я считаю, что сегодня дипломатический путь - меньше убийств, меньше потерь - более скорый, чем путь войной. По-моему, так", - добавил Зеленский.

Дипломатический путь

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для того, чтобы принять важные решения в контексте завершения войны России против Украины, необходима встреча на уровне лидеров.

Глава украинского государства неоднократно отмечал, что он готов к такой встрече.

В свою очередь в Москве четкой готовности пока не видно. В частности, недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Путин якобы не против встречи с Зеленским, но для этого есть условие.

При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Путин не хочет личной встречи с Зеленским, поскольку президент Украины ему "не нравится".

