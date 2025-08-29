Зеленский объяснил "уставшим от войны", почему путь дипломатии более быстрый
Дипломатический путь завершения войны России против Украины более быстрый. Он предусматривает меньше потерь и убийств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства напомнил, что есть два варианта завершения войны - военный или дипломатический.
По его словам, сейчас все понимают, что Россия не сможет оккупировать полностью всю Украину, а Украина не сможет восстановить контроль над всеми своими территориями оружием.
"Поэтому когда мы говорим, во что верит общество и люди, я считаю, что сегодня дипломатический путь - меньше убийств, меньше потерь - более скорый, чем путь войной. По-моему, так", - добавил Зеленский.
Дипломатический путь
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для того, чтобы принять важные решения в контексте завершения войны России против Украины, необходима встреча на уровне лидеров.
Глава украинского государства неоднократно отмечал, что он готов к такой встрече.
В свою очередь в Москве четкой готовности пока не видно. В частности, недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Путин якобы не против встречи с Зеленским, но для этого есть условие.
При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Путин не хочет личной встречи с Зеленским, поскольку президент Украины ему "не нравится".