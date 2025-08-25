ua en ru
Трамп рассказал, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским

Понедельник 25 августа 2025 19:59
Трамп рассказал, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что тот ему не нравится.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

"Потому, что он (Зеленский - ред.) ему (Путину - ред.) не нравится. Он его не любит. У меня есть люди, которые мне не нравятся. Мне не нравится встречаться с ними", - сказал Трамп.

Он добавил, что Зеленский тоже не любит Путина.

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, после саммита в Вашингтоне президент США Дональд Трамп предложил, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин провели двустороннюю встречу.

По данным СМИ, Кремль предлагал провести переговоры в Москве, но Зеленский отказался. Белый дом взамен рассматривал вариант Будапешта, впрочем официального подтверждения этого пока нет.

Зеленский заявил, что встреча с Путиным должна состояться только на нейтральной территории в Европе - например, в Австрии или Швейцарии. Также он не исключает возможности провести переговоры в Турции.

В то же время в МИД России сообщили, что Путин якобы готов к встрече с украинским президентом "только если все вопросы, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".

Также в России заявили, что Украина и Россия пока не приблизились к проведению саммита на высшем уровне. Встреча Зеленского и Путина возможна только тогда, когда стороны согласуют повестку дня.

Между тем украинский президент уверен, что россияне делают все, чтобы встреча не состоялась.

А Трамп подчеркнул, что "будет знать что делать", если Путин не встретится с Зеленским.

