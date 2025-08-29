Зеленський пояснив "втомленим від війни", чому шлях дипломатії більш швидкий

Дипломатичний шлях завершення війни Росії проти України швидший. Він передбачає менше втрат і вбивств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

Голова держави нагадав, що є два варіанти завершення війни - військовий або дипломатичний. За його словами, зараз усі розуміють, що Росія не зможе окупувати повністю всю Україну, а Україна не зможе відновити контроль над усіма своїми територіями зброєю. "Тому коли ми говоримо, у що вірить суспільство і люди, я вважаю, що сьогодні дипломатичний шлях - менше вбивств, менше втрат - швидший, ніж шлях війною. На мою думку, так", - додав Зеленський.