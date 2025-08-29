ua en ru
Зеленський пояснив "втомленим від війни", чому шлях дипломатії більш швидкий

Київ, П'ятниця 29 серпня 2025 16:33
Зеленський пояснив "втомленим від війни", чому шлях дипломатії більш швидкий Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

Дипломатичний шлях завершення війни Росії проти України швидший. Він передбачає менше втрат і вбивств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

Голова держави нагадав, що є два варіанти завершення війни - військовий або дипломатичний.

За його словами, зараз усі розуміють, що Росія не зможе окупувати повністю всю Україну, а Україна не зможе відновити контроль над усіма своїми територіями зброєю.

"Тому коли ми говоримо, у що вірить суспільство і люди, я вважаю, що сьогодні дипломатичний шлях - менше вбивств, менше втрат - швидший, ніж шлях війною. На мою думку, так", - додав Зеленський.

Дипломатичний шлях

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що для того, щоб ухвалити важливі рішення в контексті завершення війни Росії проти України, необхідна зустріч на рівні лідерів.

Глава української держави неодноразово зазначав, що він готовий до такої зустрічі.

Своєю чергою в Москві чіткої готовності поки що не видно. Зокрема, нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що Путін нібито не проти зустрічі із Зеленським, але для цього є умова.

При цьому президент США Дональд Трамп заявляв, що Путін не хоче особистої зустрічі із Зеленським, оскільки президент України йому "не подобається".

