Минобороны подтвердило удары по Москве: какие цели поражены

11:59 17.05.2026 Вс
2 мин
Это была одна из самых масштабных атак Московской области за всю полномасштабную войну
aimg Мария Науменко
Минобороны подтвердило удары по Москве: какие цели поражены Фото: оператор дрона (Getty Images)
Министерство обороны Украины подтвердило удары по ряду объектов в Москве и Московской области, среди которых - НПЗ, нефтебаза и производства микроэлектроники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны в Threads.

Читайте также: Партизаны "ослепили" часть ПВО Москвы, повредив вышки РЭБ

В ведомстве заявили, что Москва и область пережили одну из самых масштабных атак за время полномасштабной войны.

"Война возвращается туда, откуда пришла", - отметили в Минобороны.

По данным министерства, Силы обороны впервые поразили Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу "Солнечногорская", а также ряд предприятий, связанных с производством микроэлектроники.

"Раньше эти объекты были защищены огромным количеством средств ПВО. Но произошло нечто странное. Боже, бомби россию", - добавили в Минобороны.

Минобороны подтвердило удары по Москве: какие цели пораженыФото: надпись "Moscow Never Sleeps" на одном из украинских дронов (threads.com/@ministry_of_defense_ua)

Какие еще цели оказались под ударом?

Российские Telegram-каналы и OSINT-проекты сообщали, что под удар попали технопарк "Элма" и предприятие "Ангстрем" в Зеленограде - одном из центров российской микроэлектроники.

Кроме того, OSINT-каналы писали об ударе по машиностроительному конструкторскому бюро "Радуга" в Подмосковье. Предприятие специализируется на разработке крылатых ракет и другой ракетной техники.

На фоне массированной атаки дронов временно приостанавливали работу московского аэропорта "Шереметьево". Рядом с аэропортом также фиксировали задымление и возгорание.

