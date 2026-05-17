Украинское оружие зажгло военный завод под Москвой и НПЗ оккупантов, - Генштаб
Силы обороны Украины применили вооружение собственной разработки для ударов по объектам в Московской области РФ, поразив завод микросхем и нефтяную станцию. В результате успешной операции на предприятиях вспыхнули пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Применение украинского оружия под Москвой
По информации военных, в ночь на 17 мая подразделения украинской армии нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора.
Для поражения целей в Московской области применили вооружение украинской разработки, среди которого беспилотные системы RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint" и БАРС-СМ "GLADIATOR".
Военное руководство выразило благодарность за эффективную работу воинам 412-й отдельной бригады беспилотных систем, 107-й реактивной артиллерийской бригады, 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" и другим подразделениям Сил безопасности и обороны.
В результате атаки под Москвой было поражено предприятие "Ангстрем" в Зеленограде, которое специализируется на производстве микросхем для высокоточного оружия и является важной составляющей российского военно-промышленного комплекса.
Кроме этого, вспыхнула насосная станция "Солнечногорская", которая является критической частью кольцевого нефтепродуктопровода вокруг Москвы и используется для снабжения горючего армии оккупантов.
Разгром пунктов управления и живой силы врага
Кроме глубоких тыловых ударов, украинские защитники отработали по позициям оккупантов на линии фронта и в приграничных районах РФ.
В частности, был поражен вражеский командный пункт в районе Бунге в Донецкой области и пункты управления беспилотниками в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.
Также под огневое поражение попали скопления живой силы противника в Донецкой и Запорожской областях, а также в Волфинском Курской области РФ.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - отметили в Генштабе ВСУ.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 17 мая Россия пережила одну из самых масштабных атак за всю полномасштабную войну. Сначала мониторинговые паблики заявляли о движении до 300 беспилотников, а впоследствии жители Московской области начали массово жаловаться на взрывы. Тогда российская сторона заявляла о сбитии более 70 дронов.
Впоследствии Министерство обороны Украины подтвердило удар по ряду стратегических объектов Москвы и области. В частности, под огневое поражение впервые попали Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза "Солнечногорская" и предприятия по производству микроэлектроники.
Позже в Службе безопасности Украины уточнили, что совместная операция с Силами обороны была направлена на ослабление военного потенциала РФ.
Кроме объектов военно-промышленного комплекса и нефтяной инфраструктуры в Московской области, защитники также успешно атаковали военный аэродром "Бельбек" во временно оккупированном Крыму.