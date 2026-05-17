ua en ru
Пн, 18 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украинское оружие зажгло военный завод под Москвой и НПЗ оккупантов, - Генштаб

19:25 17.05.2026 Вс
3 мин
ВСУ достали до целей секретными отечественными разработками
aimg Сергей Козачук
Украинское оружие зажгло военный завод под Москвой и НПЗ оккупантов, - Генштаб Фото: украинское оружие поразило нефтяную станцию и завод микросхем (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Силы обороны Украины применили вооружение собственной разработки для ударов по объектам в Московской области РФ, поразив завод микросхем и нефтяную станцию. В результате успешной операции на предприятиях вспыхнули пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также: Поражены нефтеобъекты, завод ВПК и аэродром: СБУ раскрыла детали атак на Москву и Крым

Применение украинского оружия под Москвой

По информации военных, в ночь на 17 мая подразделения украинской армии нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора.

Для поражения целей в Московской области применили вооружение украинской разработки, среди которого беспилотные системы RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint" и БАРС-СМ "GLADIATOR".

Военное руководство выразило благодарность за эффективную работу воинам 412-й отдельной бригады беспилотных систем, 107-й реактивной артиллерийской бригады, 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" и другим подразделениям Сил безопасности и обороны.

В результате атаки под Москвой было поражено предприятие "Ангстрем" в Зеленограде, которое специализируется на производстве микросхем для высокоточного оружия и является важной составляющей российского военно-промышленного комплекса.

Кроме этого, вспыхнула насосная станция "Солнечногорская", которая является критической частью кольцевого нефтепродуктопровода вокруг Москвы и используется для снабжения горючего армии оккупантов.

Разгром пунктов управления и живой силы врага

Кроме глубоких тыловых ударов, украинские защитники отработали по позициям оккупантов на линии фронта и в приграничных районах РФ.

В частности, был поражен вражеский командный пункт в районе Бунге в Донецкой области и пункты управления беспилотниками в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Также под огневое поражение попали скопления живой силы противника в Донецкой и Запорожской областях, а также в Волфинском Курской области РФ.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - отметили в Генштабе ВСУ.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 17 мая Россия пережила одну из самых масштабных атак за всю полномасштабную войну. Сначала мониторинговые паблики заявляли о движении до 300 беспилотников, а впоследствии жители Московской области начали массово жаловаться на взрывы. Тогда российская сторона заявляла о сбитии более 70 дронов.

Впоследствии Министерство обороны Украины подтвердило удар по ряду стратегических объектов Москвы и области. В частности, под огневое поражение впервые попали Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза "Солнечногорская" и предприятия по производству микроэлектроники.

Позже в Службе безопасности Украины уточнили, что совместная операция с Силами обороны была направлена на ослабление военного потенциала РФ.

Кроме объектов военно-промышленного комплекса и нефтяной инфраструктуры в Московской области, защитники также успешно атаковали военный аэродром "Бельбек" во временно оккупированном Крыму.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Генштаб ВСУ Война в Украине Атака дронов
Новости
Зеленский об атаке на Москву: вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны
Зеленский об атаке на Москву: вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата