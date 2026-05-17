Удары по России меняют взгляд партнеров Украины на войну, - Зеленский

20:13 17.05.2026 Вс
Дроны преодолели более 500 км и "пробили" систему ПВО
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Удары по Московскому региону - это четкий сигнал оккупантам, что не стоит связываться с Украиной и идти несправедливой захватнической войной против украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня очень масштабно Силы обороны Украины, наша Служба безопасности Украины, наша разведка отработали по Московскому региону. Хорошая волна наших дипстрайков - обеспечиваем Украине эту возможность", - заявил Зеленский.

По его словам, дистанция до целей в этот раз - более 500 километров, это весомо еще и потому, что Московский регион наиболее насыщен российскими средствами ПВО, но украинские дальнобойные дроны их преодолевают.

"Многие партнеры сейчас дают сигналы, что видят, что происходит и как все изменилось и в настроении относительно этой войны, и в достижимости российских целей на российской территории. Война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань", - добавил глава государства.

Президент Украины подчеркнул, что эти дипстрайки - это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и идти несправедливой захватнической войной против другого народа.

"Также наши Силы обороны отработали за эти сутки по объектам на временно оккупированной территории, в частности в Крыму. И эта наша дальнобойность - это то, что значительно меняет ситуацию и вообще восприятие российской войны в мире", - подытожил Зеленский.

Удары ВСУ по Москве и области

Напомним, в ночь на 17 мая Россия пережила одну из самых масштабных атак за всю войну. Впоследствии Министерство обороны Украины подтвердило удар по ряду стратегических объектов Москвы и области. В частности, под огневое поражение впервые попали Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза "Солнечногорская" и предприятия по производству микроэлектроники.

Позже в Службе безопасности Украины уточнили, что совместная операция с Силами обороны была направлена на ослабление военного потенциала РФ.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины применили вооружение собственной разработки для ударов по объектам в Московской области РФ, поразив завод микросхем и нефтяную станцию. В результате успешной операции на предприятиях вспыхнули пожары.

