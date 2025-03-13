Путин ответил на идею о перемирии с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что согласен с идеей Соединенных Штатов Америки относительно перемирия. Однако он заявил, что для этого есть нюансы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Путин заявил во время общения с журналистами.

Во время выступления Путин заявил, что хочет поблагодарить президента США Дональда Трампа за то, что он обращает внимание на вопрос войны в Украине.

"Мы всем им за это благодарны, потому что эта деятельность направлена на достижение благородной миссии прекращения боевых действий и человеческих потерь. Первое. Второе. Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, что приведет к долгосрочному миру и устранит первоначальные причины этого кризиса", - сказал Путин.

При этом он заявил, что решение Украины согласиться на перемирие было принято под давлением американцев.

"Я абсолютно убежден в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настойчивым образом, исходя из той ситуации, которая складывается, как сейчас было сказано, на земле. А как она складывается?" - сказал диктатор.

При этом Путин заявил, что его интересует вопрос того, что во время перемирия будет происходить в Курской области. Он утверждает, что Россия якобы полностью контролирует ситуацию. Операцию ВСУ в Курской области Путин назвал террористическим актом и сказал, что украинских военных ждет изоляция.

"Группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль. Управление украинскими войсками внутри этой зоны вторжения потеряно. И если на первых этапах, буквально неделю-две назад, украинские военнослужащие пытались выходить оттуда небольшими группами, то теперь это невозможно", - сказал Путин.

Он считает, что украинские военные смогут выйти из Курской области только двумя способами: сдаться в плен или погибнуть. Именно поэтому, по его мнению, Украина должна согласиться на перемирие.

"Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен? Как это будет? Непонятно", - цинично заметил Путин.

Интересно, что российский диктатор озабочен тем, кто будет контролировать перемирие вдоль линии фронта в Украине. Он уверен, что Россия сейчас наступает по всей линии разграничения.

Путин боится, что Украина использует 30 дней перемирия для того, чтобы усилить свою армию как военными, так и новой техникой.

"Чтобы туда поставлялось оружие, чтобы мобилизованные снова подразделения прошли подготовку, и чтобы ничего этого не происходило, тогда возникает вопрос, как будут решаться вопросы контроля и верификации. Как мы можем и как нам будет гарантировано, что ничего подобного не произойдет?" - заявил он.

Кроме этого, Путин уже задался вопросом о том, на кого "сваливать" вину за нарушение перемирия. Ведь он не знает, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий.

"Кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий? И какая цена этим приказам? Вы представляете, почти 9 тысяч километров. Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня в течение двух тысяч километров? И потом, кто на кого будет сваливать ответственность за нарушение этой договоренности? Это все вопросы, которые требуют тщательного изучения с обеих сторон. Поэтому сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить", - сказал диктатор.

30-дневное перемирие в Украине

Напомним, в Саудовской Аравии на днях состоялись переговоры, на которых украинская и американская делегации достигли ряда договоренностей. В частности Вашингтон предложил введение 30-дневного режима прекращения огня на линии фронта. Киев, в свою очередь, поддержал это предложение.

А уже сегодня в Россию прибыла американская делегация, которая планирует обсудить режим тишины с врагом. Однако помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что страна-террорист не заинтересована во временных перемириях с Украиной. Впрочем, как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, окончательное решение принимает Путин.

Ранее Bloomberg писало, что президент США Дональд Трамп хочет добиться, чтобы Украина согласилась на быстрое прекращение огня с Россией. Такое согласие является условием для подписания соглашения о полезных ископаемых.

Тогда Зеленский предлагал установить прекращение огня на море и в воздухе. По его словам, такими могут быть первые этапы завершения войны.