Украина изучает план США по буферной экономической зоне, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина изучает предложенный США план создания свободной экономической зоны, которая может появиться между украинскими и российскими войсками в случае достижения перемирия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .
По его словам, речь идет не о масштабном соглашении о свободной торговле, а о локальной инициативе, которая касается непосредственно зоны боевых действий.
В случае реализации проекта такая зона могла бы появиться на территориях, освобожденных после отвода войск, и функционировать по специальному правовому и налоговому режиму.
"Формат сложный, но справедливый", - отметил Зеленский.
Президент пояснил, что этот подход предусматривает симметричные шаги со стороны России и требует широкого обсуждения внутри Украины.
По одному из вариантов, свободная экономическая зона могла бы быть создана на отдельных территориях Донбасса и стать компромиссным решением, которое требовало бы от обеих сторон отвода войск на безопасное расстояние для восстановления нормальной жизни.
В то же время Зеленский очертил и альтернативный сценарий, который предусматривает прекращение боевых действий без отвода войск, с последующим решением спорных вопросов дипломатическим путем.
Президент также подчеркнул, что действия России свидетельствуют о ее неготовности к настоящей дипломатии.
Вместе с тем он повторил, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими, даже если восстановление полного суверенитета над ними произойдет в будущем.
Свободная экономическая зона в "мирном плане" США
Напомним, США предлагали создание свободной экономической зоны на Донбассе как один из пунктов "мирного плана".
Сначала предлагалось: в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения. РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения.
Как пояснил Владимир Зеленский, РФ хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс - свободную экономическую зону. Если не будет согласия на "стоим, где стоим", то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума.
В то же время он отметил, что США хотят референдум, но, по его словам, на голосование следует будет выносить весь документ, а не отдельный вопрос.
Как писало РБК-Украина, сначала Зеленский заявлял, что вопрос территорий должен решать народ Украины через выборы или референдум. Впоследствии он отмечал, что вопрос референдума пока не стоит, а на переговорах украинская команда ищет пути решения.