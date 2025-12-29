Контроль свободной экономической зоны обсуждают, деталей пока нет, - Зеленский

На сегодня речь не идет о создании демилитаризованной зоны на Донбассе. Пока что обсуждают свободную экономическую зону.

По словам президента, уже есть четкое понимание относительно того, как должен выглядеть мониторинг прекращения огня. Его будут обеспечивать партнеры Украины.

"Здесь есть четкое понимание. Обеспечивать будут наши партнеры, технический мониторинг и присутствие также будет понятно, все эти детали будут в гарантиях безопасности для Украины", - сказал Зеленский.

В то же время вопрос, кто именно будет контролировать возможную так называемую демилитаризованную свободную зону на Донбассе, пока не проработан. Он сказал, пока речь идет только о свободной экономической зоне.

"Пока что мы говорим о свободной экономической зоне. Деталей пока нет, но все начали этот вопрос проговаривать", - отметил глава государства.

В ответ на вопрос журналистов президент добавил, что детализированной концепции свободной экономической зоны на Донбассе пока нет, но когда она появится, ее обсудят с обществом.

"Что касается выхода из Донбасса. Смотрите, это же не новость, что россияне этого хотят. В их розовых мечтах, чтобы нас в целом не было на территории нашей страны и этим мечтам уже не один год. Но у нас есть своя земля, своя территориальная целостность, свое государство и свои интересы. Мы будем действовать соответственно интересам Украины", - подчеркнул Зеленский.