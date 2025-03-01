Зеленский разъяснил, что спровоцировало спор с Трампом в Белом доме
Президент Владимир Зеленский высказался о своей конфликтной беседе с американским коллегой Дональдом Трампом 28 февраля в Овальном кабинете. Глава государства объяснил, что спровоцировало спор между лидерами.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Зеленского FOX News.
Как пояснил глава государства, спровоцировал спор на встрече с Трампом рассказы американского лидера о том, что Украина уже разрушена, миллионы погибли, а президент - "диктатор".
"Где же дружба между США и Украиной?" - задался вопросом Зеленский.
Отвечая на вопрос, сожалеет ли он о том, что произошло в Белом доме, президент дал утвердительный ответ: "да, это не было хорошо".
Также Зеленский выразил желание, чтобы "Трамп был больше на нашей стороне".
Так украинский президент прокомментировал словам американского лидера о том, что он находится "посередине" между Украиной и Россией.
Кроме того, Зеленский на вопрос о том, могут ли отношения с Трампом быть спасены после того, что произошло, сказал: "да, конечно".
Украинский президент в интервью также ответил на вопрос о том, могла ли ситуация в Белом доме быть заранее спланированной. "Я не знаю", - отметил он.
Добавим, перед этим президент Украины выразил благодарность за поддержку народу США, президенту Дональду Трампу и Конгрессу, реагируя на просьбу главы Белого дома извиниться за поведение во время переговоров в Овальном кабинете. По словам Зеленского, некоторые вещи надо обсуждать без камер.
А также Зеленский заявил, что решение о его отставке может принять только народ Украины. Так глава государства прокомментировал совет сенатора Линдси Грэма уйти в отставку после инцидента в Белом доме.
Как сообщалось ранее, 29 февраля во время переговоров Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме, между лидерами возник спор относительно перспектив подписания мирного соглашения и завершения войны в Украине.
Трамп заявил, что Украина не способна выиграть войну, в ВСУ заканчиваются солдаты и Киеву следует прекратить огонь. Также президент США хочет завершить войну и пригрозил сокращением поставок оружия для Украины.
Трамп также обязал Зеленского подписать мирное соглашение с РФ иначе США "выйдут из процессов". Однако Зеленский в ответ отметил, что это очень сложно и нелегко, ведь Путин не выполняет подписанные документы.
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