Трамп сделал заявление о будущих поставках оружия Украине

Президент США Дональд Трамп высказался о будущих поставках оружия Украине. По его словам, США не хотят посылать много оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы не стремимся посылать много оружия, мы стремимся закончить войну... Ответ - да", - сказал он. Трамп также выразил надежду, что США не придется посылать много (оружия, - ред), потому что он "с нетерпением" ждет, чтобы это (прекращение войны, - ред.) "было сделано быстро". Новость дополняется...