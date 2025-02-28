Трамп сделал заявление о будущих поставках оружия Украине
Президент США Дональд Трамп высказался о будущих поставках оружия Украине. По его словам, США не хотят посылать много оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы не стремимся посылать много оружия, мы стремимся закончить войну... Ответ - да", - сказал он.
Трамп также выразил надежду, что США не придется посылать много (оружия, - ред), потому что он "с нетерпением" ждет, чтобы это (прекращение войны, - ред.) "было сделано быстро".
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Поставки оружия США в Украину
В начале 2025 года бывший заместитель спикера главы Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что администрация 46-го президента США Джо Байдена не успеет реализовать всю сумму в рамках одобренного в 2024-м Конгрессом финансирования помощи.
Позже, вступив в должность президента, Трамп заявил, что США могут продолжать помощь Украине в обмен на украинские редкоземельные металлы.
До недавнего времени приостановили поставки вооружения в Украину. Однако уже в начале февраля они были возобновлены.
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