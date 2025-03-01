ua en ru
Сб, 01 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский объяснил, при каких условиях он готов уйти в отставку

Суббота 01 марта 2025 01:29
UA EN RU
Зеленский объяснил, при каких условиях он готов уйти в отставку Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение о его отставке может принять только народ Украины. Так он прокомментировал совет сенатора Линдси Грэма уйти в отставку после инцидента в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства в эфире телеканала Fox News.

"Это решение может принять только народ Украины", - сказал Зеленский.

Напомним, во время переговоров между президентом Украины и Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля возник спор о перспективах завершения войны.

После разговора Зеленский оперативно покинул Белый дом, лидеры не подписали соглашение о редкоземельных металлах.

Сенатор Линдси Грэм заявил, что после инцидента Зеленскому следует подать в отставку, или измениться, чтобы вести дела с США. Он выразил восхищение Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Почему Зеленский повздорил с Трампом: полное видео
Почему Зеленский повздорил с Трампом: полное видео
DAILY
Владимир Ельченко: Россия обязательно "кинет" США и мы увидим совсем другого Трампа
Ксения Крикунжурналист РБК-Украина Владимир Ельченко: Россия обязательно "кинет" США и мы увидим совсем другого Трампа