Зеленский о споре с Трампом: некоторые вещи нужно обсуждать без камер

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность за поддержку народу США, президенту Дональду Трампу и Конгрессу. Так он отреагировал на просьбу главы Белого дома извиниться за поведение во время переговоров в Овальном кабинете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства в эфире телеканала Fox News.

Что касается скандальных переговоров с Трампом, Зеленский заявил: "Я не думаю, что мы сделали что-то плохое (на встрече с Трампом, - ред.). Но, видимо, некоторые вещи надо обсуждать без камер".

На вопрос, не считает ли он, что обидел Трампа и должен извиниться, глава государства выразил благодарность американскому народу, президенту США и двухпартийной поддержке в Конгрессе.

Резонансные переговоры Зеленского и Трампа

В пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в США.

Во время переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме, между лидерами возник спор относительно перспектив подписания мирного соглашения и завершения войны в Украине.

Трамп заявил, что Украина не способна выиграть войну, в ВСУ заканчиваются солдаты и Киеву следует прекратить огонь. Также президент США хочет завершить войну и пригрозил сокращением поставок оружия для Украины.

Трамп обязал Зеленского подписать мирное соглашение с Россией, иначе США "выйдут из процессов". Однако Зеленский в ответ отметил, что это очень сложно и нелегко, ведь Путин не выполняет подписанные документы.

После президент Украины досрочно покинул Белый дом. Запланированное подписание соглашения о контроле над редкоземельными ресурсами не состоялось.

Как сообщают СМИ, США могут прекратить всю военную помощь для Украины.

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