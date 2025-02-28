Трамп выдвинул ультиматум Зеленскому: о чем речь
Президент США Дональд Трамп требует, чтобы Украина пошла на мирную сделку с Россией. В ином случае США "выйдут из процессов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи Зеленского и Трампа.
"Я предоставил вам (Зеленскому, - ред.) силы быть крутым парнем. Я не думаю, что вы бы смогли быть крутым парнем без нас. Ваши люди очень храбрые, но вы либо заключаете (мирное - ред.) соглашение, либо мы выходим (из процессов - ред.). И если вы выйдем, вы поймете, как это", - заявил Трамп.
Он добавил, что у Украины "нет козырей". Но если соглашение о полезных ископаемых будет подписано, Украина "будет в значительно лучшей позиции".
"Но вы вообще не демонстрируете благодарности. Это не есть хорошо", - уточнил президент США.
Спор Зеленского с Трампом
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 28 февраля, находится с визитом в США. Он встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
В ходе общения с журналистами между Зеленским и Трампом началась ссора, которая касалась войны в Украине. Глава украинского государства напомнил о том, что война в Украине не закончилась, ни при Бараке Обаме, ни при Дональде Трампе, ни при Джо Байдене.
Это вызвало резкую реакцию у вице-президента США Джей ди Вэнса, а затем и у Трампа.
Детали встречи президентов - в материале РБК-Украина.
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