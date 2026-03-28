Отправят ли США оружие для Украины на Ближний Восток: Зеленский назвал ключевой фактор
Президент Владимир Зеленский допустил, что США могут отправить оружие предназначенное для Украины - на Ближний Восток. Это будет зависеть от многих факторов, но есть главный.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский сказал во время онлайн-общения с прессой.
По словам главы государства, ключевым фактором этого решения будет продолжительность войны на Ближнем Востоке.
"Что касается перенаправления оружия, соответствующих вещей не происходило. Я не могу вам сказать, как будет дальше. Я думаю, что зависит от многих факторов. Продолжительность войны, я думаю, будет решающим фактором в таком вопросе.", - сказал президент.
Зеленский выразил надежду, что ответных шагов не будет, и что пакеты оружия для Украины не будут переправлены на Ближний Восток.
Также президент добавил, что есть понимание, какой объем оружия США применяли в боевых действиях, и что есть у Ирана. Также есть понимание, что нужно от россиян Ирану. Это в свою очередь, будет влиять на события в Украине и на Ближнем Востоке.
"Понимаем, соответственно, теперь эту экспертизу более детально. Это для нас также важно. Да. И понимаем, в принципе, что нужно от россиян Ирану также. Все это - вещи, которые влияют на дальнейшее развитие событий как в Украине, так и на Ближнем Востоке. Надеемся, что пакеты не будут переправлены. Сигналов не было", - резюмировал он.
Напомним, на днях The Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщила, что США рассматривают возможность перенаправления на Ближний Восток военной помощи, которая была предназначена для Украины.
Спустя сутки госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пока такого не произошло, но он не исключил, что такой шаг возможен.
При этом у президента США Дональда Трампа тоже спросили, является ли правдой такая информация в СМИ, на что тот ответил, что Вашингтон "делает это постоянно".