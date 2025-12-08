ua en ru
Зеленский назвал пять кандидатов на главу ОП: кто в списке

Украина, Понедельник 08 декабря 2025 20:31
Зеленский назвал пять кандидатов на главу ОП: кто в списке Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины рассказал, кого именно рассматривает на должность главы ОП. В частности, среди кандидатов министр обороны Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, но есть проблема с их заменой на должностях.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов.

Он рассказал, что провел консультации по назначению нового главы ОП. Президент отметил, что у него есть варианты Шмыгаля и Федорова, но Рада должна их снять перед новым назначением.

Зеленский отметил, что в Министерстве цифровой трансформации много людей на замену Федорову, однако с Минобороны, добавил он, все сложнее, поскольку там вопрос бюджета и армии.

"Не уверен, что Рада сможет найти кандидатуру вместе с Кабмином. Потому что они до сих пор не могут найти, если честно", - отметил лидер страны.

Третьим кандидатом является первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, который, по словам президента, "очень помогает в переговорном треке".

Президент Украины добавил, что двумя последними кандидатами являются глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и заместитель главы ОП Павел Палиса.

"Палиса очень хороший военный, он разбирается сугубо в этом направлении. Я уверен, что он со временем разберется и в таких вещах, но пока мне кажется немного ему не хватит этого и он будет отвлекаться", - сказал Зеленский

Отставка Ермака

Напомним, 28 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП пришли с обысками к экс-руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Вскоре после этого он подписал указ о его увольнении.

В ночь на 29 ноября в издании The New York Post появилась информация, что Ермак принял решение уйти на фронт.

На следующий день после увольнения, Андрей Ермак снова посещал Банковую, чтобы поговорить с президентом Украины.

