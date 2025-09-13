Зеленский объяснил, почему Путин согласился на обмен пленными

Российский диктатор Владимир Путин согласился на обмен пленными, чтобы и отсрочить сильные шаги США, на которые очень рассчитывала Украина.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает корреспондент РБК-Украина.
"Я не знаю всех деталей встречи (Путина и Трампа на Аляске, - ред.), мы можем только анализировать. На мой взгляд, трехсторонняя встреча на Аляске дала бы гораздо больше шансов для прекращения огня. Не из-за моей личности, а из-за того, что Путин использовал двусторонний формат, чтобы отсрочить тарифы, санкции, поставки дополнительного оружия для Украины", - сказал глава государства.
Он провел параллели с переговорами в Турции.
"Это то же мероприятие, что и в Турции. Шаги отсрочки. Благодаря встречам в Турции мы вернули тысячи людей. Это очень важно. Но Путин пошел на обмены, чтобы отсрочить сильные шаги США, на которые мы очень рассчитывали", - сказал Зеленский.
Глава государства пояснил, что это часть российского плана "soft power".
"Путин понимает, что чем больше встреч у него будет с международными лидерами без Украины, тем быстрее он выйдет из дипломатической изоляции. Это смягчение и санкционной политики, и, честно говоря, по поставкам оружия Украине также могут быть послабления", - подытожил президент.
Украина и Россия во время переговоров в Стамбуле договорились о масштабных обменах пленными. Первый состоялся 16-25 мая в формате "1000 на 1000".
Затем стороны согласовали новый этап - обмен "всех на всех" среди тяжелораненых, тяжелобольных и военных в возрасте 18-25 лет.
В рамках этих договоренностей домой вернулись воины различных подразделений, в частности защитники Мариуполя, которые находились в плену с 2022 года.
Также в Стамбуле была согласована договоренность о возвращении тел в формате "6000 на 6000".
Последний обмен между Украиной и Россией состоялся 14 августа, когда в Украину вернулись 84 человека: 33 военнослужащих и 51 гражданское лицо.