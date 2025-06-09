Умеров заявил о работе над обменом телами с Россией "6000 на 6000"
Украина работает над обменом телами погибших солдат с Россией в формате "6000 на 6000". Такой процесс предусмотрен договоренностями между двумя странами.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram.
Министр напомнил, что сегодня прошел первый этап масштабного обмена пленными с Россией, в рамках которого домой вернули молодых парней в возрасте до 25 лет.
По словам Умерова, договоренности в Стамбуле предусматривают поэтапное возвращение отдельных категорий военнопленных:
- тяжелораненых;
- военных с серьезными болезнями;
- молодых военнослужащих до 25 лет.
Глава Минобороны обратил внимание, что процесс обмена продолжится в ближайшие дни.
"Также продолжается очень чувствительная и болезненная работа над масштабной репатриацией тел погибших воинов. Речь идет о возвращении "на щите" более 6000 украинских защитников, отдавших жизнь за свободу Украины. Этот процесс также предусмотрен договоренностями", - рассказал он.
Умеров отметил, что Украина каждый день работает над тем, чтобы формула обмена "всех на всех" стала реальностью.
Обмен "6000 на 6000"
Напомним, Украина и Россия договорились об обмене телами погибших солдат в формате "6000 на 6000" во время второго раунда переговоров в Стамбуле.
На прошлой неделе глава комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что такой обмен уже якобы начался и Россия отдала Украине 503 тела, а Украина России - 42.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными подчеркнули, что такой вброс является фейковым.
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