Умеров заявил о работе над обменом телами с Россией "6000 на 6000"

Украина работает над обменом телами погибших солдат с Россией в формате "6000 на 6000". Такой процесс предусмотрен договоренностями между двумя странами.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram .

Министр напомнил, что сегодня прошел первый этап масштабного обмена пленными с Россией, в рамках которого домой вернули молодых парней в возрасте до 25 лет.

По словам Умерова, договоренности в Стамбуле предусматривают поэтапное возвращение отдельных категорий военнопленных:

тяжелораненых;

военных с серьезными болезнями;

молодых военнослужащих до 25 лет.

Глава Минобороны обратил внимание, что процесс обмена продолжится в ближайшие дни.

"Также продолжается очень чувствительная и болезненная работа над масштабной репатриацией тел погибших воинов. Речь идет о возвращении "на щите" более 6000 украинских защитников, отдавших жизнь за свободу Украины. Этот процесс также предусмотрен договоренностями", - рассказал он.

Умеров отметил, что Украина каждый день работает над тем, чтобы формула обмена "всех на всех" стала реальностью.