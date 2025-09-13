Зеленський пояснив, чому Путін погодився на обмін полоненими

"Я не знаю всіх деталей зустрічі (Путіна і Трампа на Алясці, - ред.), ми можемо тільки аналізувати. На мій погляд, тристороння зустріч на Алясці дала б набагато більше шансів для припинення вогню. Не через мою особистість, а через те, що Путін використав двосторонній формат, щоб відтермінувати тарифи, санкції, постачання додаткової зброї для України", - сказав глава держави.

Він провів паралелі з переговорами у Туреччині.

"Це той самий захід, що і в Туреччині. Кроки відтермінування. Завдяки зустрічам у Туреччині ми повернули тисячі людей. Це дуже важливо. Але Путін пішов на обміни, щоб відтермінувати сильні кроки США, на які ми дуже розраховували", - сказав Зеленський.

Глава держави пояснив, що це частина російського плану "soft power".

"Путін розуміє, що чим більше зустрічей у нього буде з міжнародними лідерами без України, тим швидше він вийде з дипломатичної ізоляції. Це пом'якшення і санкційної політики, і, чесно кажучи, щодо постачання зброї Україні також можуть бути послаблення", - підсумував президент.