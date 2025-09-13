Зеленський пояснив, чому Путін погодився на обмін полоненими

Російський диктатор Володимир Путін погодився на обмін полоненими, щоб і відтермінувати сильні кроки США, на які дуже розраховувала Україна.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Щорічної конференції YES 2025, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Я не знаю всіх деталей зустрічі (Путіна і Трампа на Алясці, - ред.), ми можемо тільки аналізувати. На мій погляд, тристороння зустріч на Алясці дала б набагато більше шансів для припинення вогню. Не через мою особистість, а через те, що Путін використав двосторонній формат, щоб відтермінувати тарифи, санкції, постачання додаткової зброї для України", - сказав глава держави.
Він провів паралелі з переговорами у Туреччині.
"Це той самий захід, що і в Туреччині. Кроки відтермінування. Завдяки зустрічам у Туреччині ми повернули тисячі людей. Це дуже важливо. Але Путін пішов на обміни, щоб відтермінувати сильні кроки США, на які ми дуже розраховували", - сказав Зеленський.
Глава держави пояснив, що це частина російського плану "soft power".
"Путін розуміє, що чим більше зустрічей у нього буде з міжнародними лідерами без України, тим швидше він вийде з дипломатичної ізоляції. Це пом'якшення і санкційної політики, і, чесно кажучи, щодо постачання зброї Україні також можуть бути послаблення", - підсумував президент.
Україна та Росія під час переговорів у Стамбулі домовилися про масштабні обміни полоненими. Перший відбувся 16-25 травня у форматі "1000 на 1000".
Потім сторони погодили новий етап - обмін "усіх на всіх" серед важкопоранених, тяжкохворих та військових віком 18-25 років.
У рамках цих домовленостей додому повернулися воїни різних підрозділів, зокрема оборонці Маріуполя, які перебували в полоні з 2022 року.
Також у Стамбулі було узгоджено домовленість про повернення тіл у форматі "6000 на 6000".
Останній обмін між Україною та Росією відбувся 14 серпня, коли до України повернулися 84 людини: 33 військовослужбовці та 51 цивільна особа.