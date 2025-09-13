Зеленский объяснил, почему Путин согласился на обмен пленными

Российский диктатор Владимир Путин согласился на обмен пленными, чтобы и отсрочить сильные шаги США, на которые очень рассчитывала Украина.

"Я не знаю всех деталей встречи (Путина и Трампа на Аляске, - ред.), мы можем только анализировать. На мой взгляд, трехсторонняя встреча на Аляске дала бы гораздо больше шансов для прекращения огня. Не из-за моей личности, а из-за того, что Путин использовал двусторонний формат, чтобы отсрочить тарифы, санкции, поставки дополнительного оружия для Украины", - сказал глава государства.

Он провел параллели с переговорами в Турции.

"Это то же мероприятие, что и в Турции. Шаги отсрочки. Благодаря встречам в Турции мы вернули тысячи людей. Это очень важно. Но Путин пошел на обмены, чтобы отсрочить сильные шаги США, на которые мы очень рассчитывали", - сказал Зеленский.

Глава государства пояснил, что это часть российского плана "soft power".

"Путин понимает, что чем больше встреч у него будет с международными лидерами без Украины, тем быстрее он выйдет из дипломатической изоляции. Это смягчение и санкционной политики, и, честно говоря, по поставкам оружия Украине также могут быть послабления", - подытожил президент.