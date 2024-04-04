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В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Харьков, Четверг 04 апреля 2024 01:15
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В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги (facebook.com)
Автор: Ксения Вертебная

В ночь на 4 апреля в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского головы Игоря Терехова и " Общественное Харьков ".

Около 00:16 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

На территории области были замечены российские дроны, сообщил начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник. В воздушных силах писали о группе "Шахедов" с северо-востока.

В 00:59 Воздушные силы сообщили о "Шахеде" с северо-запада курсом на Харьков и призвали немедленно пройти к укрытиям.

В 01:01 Общественному написали о первом взрыве в городе.

В 01:07 был зафиксирован второй и третий взрыв.

Впоследствии Воздушные силы заметили "Шахеды", двигавшиеся из Белгородской области в направлении Харькова.

Напомним, вечером 3 апреля россияне ударили противокорабельной ракетой по Мерефе под Харьковом . Это произошло около 18:20, в результате чего 55-летняя женщина получила ранения, а здания гражданского предприятия получили повреждения.

Кроме того, вчера, 3 апреля, российская армия нанесла удар по селу под Купянском в Харьковской области . Поэтому вспыхнул масштабный пожар хвойной подстилки соснового леса на окраине села Колесниковка Куриловской общины. В 17:00 силами подразделений ГСЧС пожар был ликвидирован.

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