В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги
В ночь на 4 апреля в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы вражеских ракетных ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского головы Игоря Терехова и " Общественное Харьков ".
Около 00:16 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.
На территории области были замечены российские дроны, сообщил начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник. В воздушных силах писали о группе "Шахедов" с северо-востока.
В 00:59 Воздушные силы сообщили о "Шахеде" с северо-запада курсом на Харьков и призвали немедленно пройти к укрытиям.
В 01:01 Общественному написали о первом взрыве в городе.
В 01:07 был зафиксирован второй и третий взрыв.
Впоследствии Воздушные силы заметили "Шахеды", двигавшиеся из Белгородской области в направлении Харькова.
Напомним, вечером 3 апреля россияне ударили противокорабельной ракетой по Мерефе под Харьковом . Это произошло около 18:20, в результате чего 55-летняя женщина получила ранения, а здания гражданского предприятия получили повреждения.
Кроме того, вчера, 3 апреля, российская армия нанесла удар по селу под Купянском в Харьковской области . Поэтому вспыхнул масштабный пожар хвойной подстилки соснового леса на окраине села Колесниковка Куриловской общины. В 17:00 силами подразделений ГСЧС пожар был ликвидирован.
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