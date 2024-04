"Российские террористы будут отвечать". Зеленский отреагировал на удар дронов по Харькову

"Удар по Харькову, обычный жилой дом. Тремя шахедами. Подлое и циничное нападение, когда спасатели прибыли на место удара, террористы атаковали снова", - написал глава государства.

В результате атаки погибли три спасателя и женщина. Президент выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Зеленский подчеркнул, что усиление противовоздушной обороны нашей страны позволит сохранить жизнь и защитить украинцев.

"Российские террористы будут отвечать за свои действия в Харькове и за все акты агрессии против нашего народа. Мы работаем с нашими партнерами, чтобы усилить защиту наших городов и сел и защитить наших граждан. Укрепление возможностей противовоздушной обороны Украины напрямую означает спасение жизней", - отметил президент.

— Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) April 4, 2024