"Российские террористы будут отвечать". Зеленский отреагировал на удар дронов по Харькову

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter (X).

На берегу на Харкив, только в здании отделения. With three Shaheds. Излишние и cynical attack, при запрещении, приведенной на рельефной площадке, terrorists attacked again. Как результат результата, 4 человека были подвержены. Among them were our rescuers:… pic.twitter.com/SgIKCdxG0U — Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) April 4, 2024

"Российские террористы будут отвечать за свои действия в Харькове и за все акты агрессии против нашего народа. Мы работаем с нашими партнерами, чтобы усилить защиту наших городов и сел и защитить наших граждан. Укрепление возможностей противовоздушной обороны Украины напрямую означает спасение жизней", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что усиление противовоздушной обороны нашей страны позволит сохранить жизнь и защитить украинцев.

В результате атаки погибли три спасателя и женщина. Президент выразил соболезнования семьям и близким погибших.

"Удар по Харькову, обычный жилой дом. Тремя шахедами. Подлое и циничное нападение, когда спасатели прибыли на место удара, террористы атаковали снова", - написал глава государства.

Удар по Харькову 4 апреля

Этой ночью россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе. Враг направил "Шахеды" на многоэтажки и частные дома.

Кроме того, когда на место попадания прибыли спасатели и полиция, оккупанты еще раз ударили по городу. По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека, 12 человек получили ранения. Среди жертв - трое спасателей.

Что известно о последствиях удара по Харькову - в материале РБК-Украина.

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